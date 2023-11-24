Maxxen 20 milyon dolarlık teşvik belgesi aldı

Enerji depolama teknolojileri alanında, enerjiyi daha sürdürülebilir ve verimli bir şekilde kullanmak için çözümler sunmayı hedefleyen Maxxen, aldığı yatırım teşvik belgesi ile büyümesini sürdürüyor. 20 milyon dolar yatırım teşviği alan firma, batarya bazlı enerji depolama sistemleri üretimi yatırımı için 5. Bölge kapsamında sunulan desteklerden yararlanacak. Maxxen, Enerji Depolama sistemi üretim tesisini 2024’te faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

10 bin metrekare alana kurulacak

Kontek Enerji, “Enerjinin X Faktörü: Maxxen” mottosu ve markası ile hayata geçireceği yatırımıyla enerji sektöründeki birikim ve deneyimini enerji depolama alanına da aktararak yenilenebilir enerji alanında yeni bir dönem başlatacak. Aydın / Ortaklar Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 10 bin metrekare alana kurulacak enerji depolama sistemleri üretim fabrikasıyla; bu alanda kaliteli, yenilikçi, güvenilir ve verimli çözümler sunacak.

2024 yılının üçüncü çeyreğine kadar tamamlanması beklenen ve yıllık hedeflenen üretim kapasitesinin 3 GWh olduğu üretim tesisi, faaliyete geçtiğinde şirket istihdamının yaklaşık yüzde 100 oranında artması bekleniyor.