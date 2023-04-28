Mercedes-Benz Türk, 2023’ün ilk çeyreğinde ihracatta hız kesmedi

Küresel birikimini Türkiye’nin yerel gücü ile buluşturan Mercedes-Benz Türk, her geçen gün başarı çıtasını daha da yukarı taşımayı sürdürüyor. Aksaray Kamyon Fabrikası ile Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği ve önemli bir kısmını ihraç ettiği araçlarıyla Türkiye’nin ekonomisine önemli katkılar sağlayan şirket, 2023’te ağır ticari araç endüstrisine yön vermeye devam ediyor.

Ürettiği 2 kamyondan 1’ini ihraç etti

2023 yılının ilk çeyreğinde Aksaray Kamyon Fabrikası'nda 6.515 adet kamyon ve çekici üreten Mercedes-Benz Türk, üretiminin 3.030 adedini başta Almanya, Polonya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç etti. Türkiye'den ihraç edilen her 10 kamyondan 6'sına imza atan şirket, yılın ilk üç aylık döneminde ürettiği her 2 kamyondan 1’ini yurt dışına gönderdi.

Otobüs ihracatı da hız kesmeden devam etti

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği otobüslerin ihracatına da hız kesmeden devam eden şirket, 2023 yılının ilk üç ayında üretim bantlarından çıkardığı 1.033 adet otobüsün 883 adedini ihraç etti. Ürettiği otobüsleri ağırlıklı olarak aralarında Fransa, İtalya, İspanya, Polonya ve Almanya’nın olduğu Avrupa ülkelerine gönderen Mercedes-Benz Türk, Türkiye'den ihraç edilen her 2 otobüsten 1’ine imza atarak ihracattaki öncü konumunu sürdürdü.