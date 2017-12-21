Mercedes-Benz yeni 'İleri Tasarım Merkezi' açıyor

21 Aralık 2017

Mercedes-Benz, Fransa’nın Côte d’Azur bölgesinde bulunan Avrupa’nın “Silikon Vadisi” Teknoloji ve Bilim Parkı Sophia Antipolis’te yeni İleri Tasarım Merkezi’ni (Advanced Design Centre) açıyor.

2018 baharında açılacak merkez, Mercedes-Benz’in Sindelfingen (Almanya), Carlsbad ve Sunnyvale (Amerika), Beijing (Çin) ve Como’da (İtalya) bulunan diğer İleri Tasarım Merkezleri ile birlikte oluşturduğu küresel tasarım ağının bir parçası olacak.

Markanın küresel çaptaki yaratıcı ağında otomotiv, moda ve endüstriyel tasarımcıların yanısıra grafik tasarımcılar, modelleyiciler, terziler ve 3D uzmanları çalışıyor.

İleri Tasarım Merkezleri; dünyanın üç kıtasında sanat, kültür ve mimari gibi alanlarında birer dedektör gibi işliyor. Marka, tasarım merkezleri sayesinde en yeni trendleri yakalıyor, analiz ediyor ve “Duyusal Saflık” felsefesiyle yarattığı tasarımlara karakter vermeye devam edecek eğilimleri oluşturmak için gerekli veriyi elde ediyor.

Tasarımcılar için ideal çalışma alanı yaratıldı

Mercedes-Benz’in, Sophia Antipolis Teknoloji ve Bilim Parkı'nda kurduğu yeni İleri Tasarım Merkezi ise Fransa’daki tasarımcıların yeni evi olacak. Yeni merkez, 2.400 hektarlık bir alanda kurulu olan, 2 bin 230 şirket için yaklaşık 36 bin 300 kişinin çalıştığı Fransız “Silikon Vadisi”nin tam ortasında yer alıyor.

Mercedes-Benz, tüm cepheleri camla kaplı, 50 metre uzunluk ve 20 metre genişliğindeki silindir şeklindeki yapıyla tasarımcılar için ideal bir çalışma ortamı yarattı. Toplam 3.000 metrekare üzerine kurulu İleri Tasarım Merkezi, 50 tasarımcıya çalışma alanı sunuyor. Geleneksel dış ve iç tasarımdan otonom sürüşe, insan-makine iletişiminin her geçen gün daha da önem kazandığı dijital ve Kullanıcı Arayüzü (UI) ile Kullanıcı Deneyimi (UX) tasarıma kadar, tasarım ile ilgili tüm disiplinler merkezde yer alıyor.

Mercedes-Benz, Côte d’Azur’daki İleri Tasarım Merkezi’nde yeni çalışma ve yaratıcılık metotlarını da devreye alıyor. Yatay hiyerarşi ve karar verme yapıları, zaman ve mekânda esnek çalışma, ileri seviyede bölümler arası iletişim ve uluslararası ağ oluşturma gibi kavramlar dijital çağın tasarım gereksinimlerini yerine getiriyor. Yeni çalışma biçimleriyle karmaşık konuların kısa sürede ele alınması ve sonuç odaklı çözümler elde edilmesi öngörülüyor. İleri Tasarım Merkezi, Mercedes-Benz'in yalın tasarım felsefesini sürekli geliştirme ve yeni tasarım fikirleri ile trendleri belirleme vizyonunda da önemli bir rol üstleniyor.

“Eğilimleri belirlemek için sismologlar gibi çalışılıyor”

Daimler AG Baş Tasarım Sorumlusu Gorden Wagener, çalışma kapsamı ve getirdiği yeniliklerle İleri Tasarım Merkezi’nin sektörde tek olacağını belirterek, “Yeni merkezimizde sismologlar misali dijital ve analog dünyaların eğilimlerini ve gereksinimlerini gözlemleyip bunları otomobillerimize entegre edeceğiz. Tüm bölümlerin birbirleriyle kusursuz iletişim ve işbirliğine imkân tanıyan yeni merkez sektörde tek olacak.” dedi.

Wagner, otomobilin geleceğini belirleyecek çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek sözlerini söyle sürdürdü:

“Otomotiv endüstrisinin geleceği için hayati önem taşıyan CASE stratejimizin ‘bağlanabilir’ (Connected), ‘otonom sürüş’ (Autonomous), ‘paylaşım hizmeti’ (Shared & Services) ve ‘elektrikli sürüş’ (Electric Drive) konularını tasarım organizasyonumuza entegre ettik.”

Sophia Antipolis Teknoloji ve Bilim Parkı'nda kurulan İleri Tasarım Merkezi, 2018 baharında devreye girerek Amerika ve Asya’daki mevcut merkezlerle birlikte geleceğin trendlerini belirleyecek çalışmalarına başlayacak.