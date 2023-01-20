Merkezine dijitalleşmeyi alan Eyüp Sabri Tuncer satış hacmini % 25 artıracak

Fatma KAYTEZ

Cumhuriyetle yaşıt olan Eyüp Sabri Tuncer, sektörde bir asrı geride bıraktı. 1923 yılında Eyüp Sabri Tuncer tarafından kurulan ve bu yıl 100. yılını kutlayan markanın başında şu anda üçüncü kuşaktan Engin Tuncer var.

“100 yıllık bir aile şirketi olarak değerlerimizi korumak ve geleceğe taşımak bizim için çok önemli, bu anlamda hem gelenekçi hem de yenilikçiyiz” diyen Engin Tuncer, gelişime yeniliğe önem veren bir marka olduklarının altını çizerek, bu yıl fiziki ve dijital yatırımlarıyla birlikte yeni ürün projelerini hayata geçireceklerini kaydetti. Beş ana kategoride yaklaşık 700 çeşit ürünü müşterileriyle buluşturduklarını söyleyen Tuncer, yeni ürünleriyle birlikte bu yıl satış hacimlerini yüzde 25 oranında artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer’le markanın 100 yıllık yolculuğunu, hedeflerini ve sektörü konuştuk.

Markanın temeli ne zaman nerede atıldı?

1898 yılında Bosna Hersek’te doğan dedem Eyüp Sabri Tuncer, küçük yaşta ailesi ile önce İstanbul’a göç etmiş ardından İnegöl’e gelmişler. Çok kısa bir süre içinde babasını kaybettikten sonra genç yaşta iş hayatına atılmış, birkaç sene tecrübe edindikten sonra ilk çalışmalarına İnegöl’de bir mağaza açarak başlamıştır. 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile faaliyetine devam etmek üzere dönemin bonmarşe diye adlandırılan mağazasını Başkent Ankara’da açıyor. Eyüp Sabri Tuncer; disiplinli, çalışkan, dürüst ve girişimci bir yapıya sahipti. Müşterilerinin her daim danışabileceği biri olduğunu hissettirmek amacı ile markaya kendi adını vermeyi tercih ediyor. O dönemde tanıtım için çok da sık rastlamadığımız promosyon çalışmaları, pazarlama faaliyetleri yürütüyor, çizimlerini bizzat kendisinin yaptığı kataloglar hazırlıyor. Bu özel katalogların arkasına kuponlar yerleştirerek ve losyon olarak adlandırılan kolonyalarının bedelsiz olarak tanıtımını yapıyor. Yine aynı dönemlerde Ankara Tren Garı’nda, gelen yolcuların ellerine kolonya dökerek nerede satıldığını ve kullanım alanını da anlatıyor. Bu sayede Ulus mağazamızın önünde kuyruklar oluşmaya başlayarak bugünlere kadar süren yolculuğumuzun sağlam temelleri atılıyor.

İlk yerli limon kolonyasını üreten markasınız. Bu üretim nasıl gerçekleşti?

1950’li yıllarda babam Sabahattin Tuncer, iş hayatına atılmış ve aile şirketinin sorumluluğunu üstlenmiştir. Kolonyalarda kullanılan esanslar o dönem yurtdışından getirtiliyordu. Bitkilere ve esans üretimine merakı olan babam, yurtdışındaki büyük firmalara mektuplar yazarak esanslarla ilgili araştırmalar yapıp, tüm imkanlarıyla kaynak edinmeye başlıyor. Yazdığı mektuplardan bir tanesine aylar sonra İsviçre merkezli bir esans firmasından gelen cevapla birlikte yerli esans çalışmalarının da temeli atılıyor. 1967 yılında esans çalışmaları sonuç veriyor ve kendi limon kolonyası formülünü geliştirerek, Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Ülkemizin ilk yerli limon kolonyası esans formülünü üretmeye başlıyor.

Peki, sizin sektöre girişiniz nasıl oldu?

Üçüncü kuşak olarak 1994 yılında görevi babam Sabahattin Tuncer’den devraldım. Bir yıl sonra, Ankara Lalahan’da 7000m2 bir alan üzerinde son derece modern, tamamen bilgisayar tabanlı üretim sağlayabilen, yüksek üretim kapasiteli bir fabrika kurduk. Üretim kapasitemizin artması yeni ürün ve pazar arayışlarımızın da temellerini oluşturdu. Ana ürün kategorimizi oluşturan kolonyanın yanı sıra kişisel bakım ürünleri ve ev bakım ürünlerini de ekledik, tüm ürünlerimizi kendi markamızla dünyaya ulaştırdık. Kısa bir sürede birçok ilke imza attık.

Şirketiniz açısından 2022 nasıl bir yıl oldu? 2023 hedefleriniz neler?

2022 yılı farklı dinamikleri içinde barındıran bir yıl olmasına rağmen gerek mevcut ürünlerimiz gerekse pazardaki yenilikçi ürünlerimizle hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu. 2023 yılında da yeni ürünlerimizle birlikte satış hacimlerimizi yüzde 25 oranında artırmayı hedefliyoruz. Özellikle pazarın ihtiyaçlarını analiz etmek ve markamızın algısını ölçmek üzere geride bıraktığımız yıl çeşitli araştırmalar gerçekleştirdik. Bu araştırmalarla birlikte hem B2B alanında hem de müşterilerin beklentilerini iyi analiz ederek güzel sonuçlara ulaştığımızı düşünüyorum. 2023 yılında da bu çalışmaların sonucunda büyüme hedefimizi beklentilerimizle doğru orantılı gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Merkezinde dijital dönüşümü tutuyor

Bu yıl hangi alanlara odaklanacaksınız?

Bu sene 1923 yılında kurulan markamızın 100. yılını kutlayacağız. Bu kapsamda farklı projeleri odak noktamızda tutuyoruz. Her zaman gelişime- yeniliğe önem veren bir marka olarak bu yıl da fiziki ve dijital yatırımlarımızla birlikte yeni ürün projelerimizi hayata geçirmeyi planlıyor, çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Dijital dönüşümü merkezimizde tutmaya önem veriyoruz. 2023 yılında kurumsal dijital dönüşümün yanı sıra şirketimiz bünyesindeki çalışma arkadaşlarımızın dijital okuryazarlığını artıracak çalışmaları gerçekleştireceğiz. 2010 yılından beri aktif olarak içerisinde yer aldığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımızı da geliştirerek duyurmaya devam edeceğiz.

50 çeşit kokuyla kolonya üretiyor

Kaç kategoride kaç çeşit ürününüz var?

Kolonya, kolonyalı mendil, kişisel bakım, ev bakım ve anne-bebek olmak üzere beş ana kategoride yaklaşık 700 çeşit ürünü müşterilerimizle buluşturuyoruz. Şu anda yaklaşık 50 çeşit kokuyla kolonya üretiyoruz. Kişisel bakım kategorimizde pazardaki boşluğu görerek birbirinden farklı ve değerli esanslarla ürettiğimiz, temiz içerikli, paraben ve gluten içermeyen, vegan & vejetaryen sıvı sabunlarımız, köpük sabunlarımız, duş jellerimiz, saç bakım ürünlerimizle müşterilerimizin hayatını tazelemek için çalışıyoruz. Ev bakım ve anne-bebek kategorilerimiz de üzerine çok yoğunlaştığımız, sektörün trendlerini ve müşteri içgörülerini takip ederek fayda verecek, değer sağlayacak neler yapabiliriz sorusuna kafa yorduğumuz alanlarımız.

İlk biyosidal ruhsatlı oda kokularını üretti

Sektörde öne çıkan en çok beğenilen hangi ürünleriniz?

2010 yılında Gizli Bahçe isimli hava şartlandırıcı olarak tanımladığımız ürünümüzle Türkiye’nin ilk biyosidal ruhsatlı oda kokularını ürettik, bu ürünün 3 saniyede havadaki zararlı bakteri ve mikroorganizmaları yok ettiğini kanıtladık. Geçtiğimiz dönem 2021 – 2022’ye damga vuran Frambuazlı Sirke & Saç Toniği ürünümüzle büyük bir ses getirdik. Doğal ve temiz içerik arayan, glutene hassasiyeti olan, vegan & vejetaryen ürün isteyen tüm müşterilerimize hitap eden diş macunlarımızı sitemizde, dağıtım kanallarımızda müşterilerimizle buluşturuyoruz. Florür, sls, sles, gluten, titanyum dioksit, tuz, renklendirici, şeker, paraben içermeyen özel formüle sahip ürünlerimiz kullananların yüksek beğenisini alıyor.

Ödevlerimi yapar hemen Ulus’taki mağazamızda çalışırdım

“Aile şirketi olmamız ve işe olan merakımdan dolayı ilkokulda okul sonrasında ödevlerimi yapar ve hemen Ulus’taki mağazamızda çalışırdım. Dükkanımız benim için müşterilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını gözlemleyebildiğim bir yerdi, mağazada olmayı her zaman çok severdim. Bu nedenle işin içinde yetiştim diyebilirim. Boş zamanlarımda mutlaka dükkâna gider, dükkânın temizliğinden ürünlerin hazırlanmasına, satıştan müşteri memnuniyetine kadar her aşamasında görev alırdım. İşimizi en iyi şekilde yapmak ve temsil etmek için eğitimim sonrasında hızlıca iş hayatına atıldım ve 1994 yılında Yönetim Kurulu Başkan’ı olarak görevi babamdan devraldım.”

Ürünlerinde Braille Alfabesine yer verdi

Sektörde birçok ilke imza atan bir marka olduklarını vurgulayan Engin Tuncer, ilklerini şöyle sıraladı: “1936 yılında el çizimi broşürlerimizin hazırlanması ve kuponla hediye verilmesi dönemin ilk promosyon çalışmalarındandır. 1960’larda ülkemizin ilk yerli limon kolonyası formülünün geliştirilmesi ile yerli kolonya üretimine geçilmesi ve hammadde fiyatlarında düşüş yaşanması da ilklerimiz arasındadır. 1980’li yıllarda kayıtlı ve disiplinli çalışmamıza istinaden Türkiye’nin KDV çalışmalarının ilk yapıldığı şirketlerden olduk. 2000’li yılların başında internete erişimin kısıtlı olduğu dönemlerde flash tabanlı bir internet sitesi kurarak bir ilki gerçekleştirdik. 2007 yılında online pazar yerleri dışında internet üzerinden kozmetik ürünlerinin satışını gerçekleştiren ilk kozmetik markasıyız.2010’da Birleşmiş Milletler Global Compact’in kozmetik sektöründeki ilk imzacılarından biriyiz. 2011 yılından itibaren ürünlerimizin üzerinde Braille Alfabesine yer veriyoruz. Bu alfabeyi kolonya, kişisel bakım ve ev bakım ürünlerinde kullanan ilk markayız. Kozmetik sektöründe GMP (İyi Üretim Uygulamaları) sertifikasına sahip öncü şirvketler arasında yer alıyoruz. 2016 yılında Türkiye’nin ilk Vegan Sertifikalı kozmetik markası olduk.”

İlk dükkanımıza dört kuşaktır gelen müşterilerimiz var

“Anafartalar Caddesi’ndeki dükkanımız bugün hala ilk haliyle duruyor. O dükkanımızın dokusu, fayansları, dolapları bizlere mirasımızı hatırlatıyor. Bugüne kadar birçok ailenin geçim kaynağı olan ilk dükkanımızın varlığı bizlere hem 100 yıllık mirasımızı korumayı hem de ondan aldığımız güçle geleceğe sağlam adımlar atmamız gerektiğini hatırlatıyor. Bu dükkanımıza dört kuşaktır gelen müşterilerimiz var.”