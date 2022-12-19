Mesa Mesken, Anadolu’nun En İyi İşveren şirketi oldu

Great Place to Work® Türkiye Anadolu’nun En İyi İşverenleri™ 2022 Listesi açıklandı. Çalışanların, Trust Index™ anketindeki 60'tan fazla ifadeye yanıt vermeleri sonrası elde edilen veri analizi doğrultusunda Anadolu’nun En İyi İşverenleri™ 2022 Listesi’nde 4 farklı kategoride 13 şirket yer aldı. Mesa Mesken Sanayi A.Ş. 500+ Çalışan Sayısı Kategorisinde birinci oldu.

1992'den beri dünya çapında 100 milyondan fazla çalışanın dahil olduğu Trust Index™ anketinden elde edilen derin analizleri, harika bir iş yeri deneyimini neyin oluşturduğunu tanımlamak için araştırmalar yapan Great Place to Work® Türkiye tüm çalışanlar için yüksek güvene dayalı bir iş deneyimi yaratarak organizasyonların kültürlerini ölçmelerine ve daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı oluyor. Trust Index™ skoruna göre 500 + çalışan sayısı kategorisinde %89 oran ile birinci olan Mesa Mesken Sanayi A.Ş. insana saygı ve çalışana güven verme hissi, çalışma ortamının samimi ve herkesin fikirlerine genel olarak açık olması, insani değerleri ön planda tutması ve a­ile ortamı sağlaması kriterlerine göre sıralamada birinciliği elde etti.

Anadolu’nun En İyi İşverenleri 500+ Çalışan Sayısı Kategorisi’nin birinciliği ile ilgili Mesa Holding Ceo’su ve Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu, “MESA olarak odağımızda bulunan şirket büyümesinin yanında yurt içi ve yurt dışında önemli başarılara imza atmamızın sebebi öncelikle kalifiye bir ekip ile çalışıyor olmamız. 2022 yılında büyüme hedeflerimizden biri olarak çalışan sayımızı 10 bine taşıdık. Tüm Mesa çalışanları, Mesa ailesinin ayrılmaz üyesidir. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun En İyi İşverenleri listesinde Mesa Mesken 500’den Fazla Çalışan Sayısı Kategorisi’nin birincisi olarak seçilmekten büyük gurur ve mutluluk duyduk, bu birincilik tüm Mesa ailesi olarak şirketimizi daha da ileriye taşımamızda bizlere motivasyon kaynağı oldu. Gelecekte de hayata geçirmeyi planladığımız projelerimiz ile ülke dinamiklerine ve gayrimenkul sektörüne paralel hareket ederek tüm projelerimize yönelik en önemli sermayemiz olan insan kaynağımızı daha da büyütme hedefimiz bulunuyor. Kadrolarımıza katacağımız yetenekli ve tecrübeli yeni çalışma arkadaşlarımızla MESA kalitesinden ödün vermeden, proaktif düşünce yapısına uygun ve yeni jenerasyonun özelliklerini ve değişen dünyanın beklentilerini göz önünde bulundurarak genişlemeye devam edeceğiz. Bizimle bu yolda yürüyen tüm çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha gönülden teşekkür etmek istiyorum” dedi.