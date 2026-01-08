Meysu Gıda'nın halka arz sonuçları açıklandı

Meysu’nun 1 TL nominal değerli paylarının halka arzına yönelik talep toplama süreci 5–6–7 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Halka arz kapsamında 175 milyon TL nominal değerli pay satışı yapılırken, elde edilen gelir 1,31 milyar TL seviyesine ulaştı.

Tahsisatın 8,5 katı talep oluştu

Halka arz sürecinde yatırımcı ilgisi yüksek seviyede gerçekleşti. Yurt içi bireysel yatırımcılar için ayrılan tahsisatın 2,6 katı, yüksek başvurulu yatırımcılar kategorisinde 51,4 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar kategorisinde ise 4,9 katı talep geldi. Toplamda talep tutarı, halka arz büyüklüğünün 8,5 katına ulaştı.

648 bini aşkın yatırımcıya dağıtım yapıldı

Meysu’nun halka arzında; 646 bin 385 yurt içi bireysel yatırımcı, 1.407 yüksek başvurulu yatırımcı, 211 yurt içi kurumsal yatırımcı

Olmak üzere toplam 648 bin 3 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtıma esas tahsisat oranları; yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 45, yüksek başvurulu yatırımcılar için yüzde 10 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 45 olarak belirlendi.

Güldüoğlu: “Halka arz, uzun vadeli büyüme stratejimizin bir parçası”

Halka arz sonuçlarını değerlendiren Meysu CEO’su Osman Güldüoğlu, talep toplama sürecinde oluşan yatırımcı ilgisinin şirketin uzun vadeli stratejisine yönelik beklentileri yansıttığını belirtti.

Güldüoğlu, “Meysu olarak halka arz sürecini, uzun vadeli büyüme stratejimizin planlı bir devamı olarak ele aldık. Talep toplama sürecinde oluşan tablo, bugüne kadar sürdürdüğümüz yatırım, üretim ve verimlilik odaklı yaklaşımımızın piyasa tarafından yakından izlendiğini gösteriyor. Halka arzla birlikte daha şeffaf ve kurumsal bir yapıyla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Üretim kapasitesi 472 milyon litreye çıkacak

Osman Güldüoğlu, halka arzdan elde edilen kaynağın kullanım alanlarına ilişkin de bilgi verdi. Devam eden yatırımların büyük bölümünün tamamlandığını belirten Güldüoğlu, mevcut üretim kapasitesini 182 milyon litreden 472 milyon litreye çıkaracak yatırımların yaklaşık yüzde 90’ının tamamlandığını söyledi.

Güldüoğlu, 2026 yılının ilk yarısı itibarıyla üretim kapasitesinde belirgin bir artış hedeflediklerini ifade etti.