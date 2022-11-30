Microsoft Erişilebilirlik Zirvesi, 8 Aralık’ta düzenlenecek

Microsoft Türkiye’nin AmCham (Amerikan Şirketler Derneği) ile iş birliği içinde organize ettiği Microsoft Erişilebilirlik Zirvesi, İK ve erişilebilirlik yöneticilerinin yanı sıra basın mensuplarının da katılımıyla 8 Aralık Perşembe günü Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleştirilecek. Herkesin daha fazlasını başarmak için güçlendirildiği, kapsayıcı ve erişilebilir bir gelecek inşa etme vizyonuyla çalışan Microsoft Türkiye, Microsoft Erişilebilirlik Zirvesi ile dijital dönüşüm ve teknolojinin erişilebilirlik alanında yarattığı olumlu etkileri paylaşarak daha fazla engelli bireyin çalışma hayatına dahil edilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Konusunda uzman iş liderlerinin seanslar ve demo sunumlarıyla yer alacağı zirvede AmCham Türkiye Engellilik Grubu üyelerinin iyi örnek paylaşımlarına ve dijital iş yerlerinde kullanılan kapsayıcı Microsoft teknolojilerine yer verilecek. Microsoft Erişilebilirlik Zirvesi’nde Microsoft’un görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği yapay zeka uygulaması Seeing AI ve yine görme engellilerin kullanımı için geliştirilen dünyanın en akıllı bastonu WeWalk da katılımcılara tanıtılacak.

AmCham Türkiye Engellilik Grubu Üyelerinin İyi Örnek paylaşımları panelinde Gözde Kuşçu’nun moderatörlüğünde; P&G, PepsiCo, Netflix, Esin Avukatlık, NielsenIQ, AMGEN, KPMG ve Medtronic erişilebilirlik projelerini anlatacak. Fark yaratan engelli derneklerinin stantlarının da yer alacağı Microsoft Erişilebilirlik Zirvesi kapsamında gerçekleşecek “Sağlamcı Normları Sorgulamak” başlıklı panelde ise engellilik alanında çalışan aktivistler ve akademisyenler, son yıllarda gündemdeki ağırlığını artıran sağlamcılık, hak temellilik, erişilebilirlik ve evrensel tasarım gibi kavramları ve dönüşümün dinamiklerini tartışacaklar.