Migros, Kırşehir’deki yeni güneş enerjisi santralini devreye aldı

Migros, Kırşehir’de ilk arazi güneş enerjisi santralini devreye aldı. 321 dönüm arazi üzerine kurulu ve en son teknoloji komponentler kullanılarak inşa edilen tesis, tek başına yıllık 56.280 MWh enerji üretecek.

2024 GES projelerine 9,9 milyar liralık yatırım

Daha önce devreye alınan 11.000 MWh kapasiteli dört çatı GES projesinin ardından bu yatırımla birlikte Migros’un toplam GES projelerinde ürettiği enerji, yıllık enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak kapasiteye ulaştı. Migros, 2024 yılında GES projelerinin tamamı için 9,9 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

“35 bin ton karbon salımının önüne geçeceğiz”

Migros’un yüzde yüz iştiraki olan Migen Enerji'nin Genel Müdürü Şevki Tuncer, “Kırşehir’de devreye alınan ilk arazi güneş enerjisi sistemimiz ile 600’den fazla Migros mağazamızın enerji ihtiyacını temiz enerji kaynakları ile karşılıyoruz. 2025 yılında dört ilde daha toplam 97.000 MWh enerji üretecek yeni santraller için çalışmalara başladık. 2030 yılına kadar karbon emisyonlarımızı yüzde 42 azaltma ve 2050’de net sıfır emisyona ulaşma hedefimiz doğrultusunda da kararlı adımlarla ilerliyoruz. Bu tesis sayesinde yılda 35 bin ton karbon salımının önüne geçeceğiz” dedi.

"Alışveriş yaparken aracınız şarj olacak"

"Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla artan talebi karşılamak için Miggo Şarj uygulamamız ile mağazalarımızın otoparklarına şarj istasyonları kuruyoruz" diyen Tuncer, 2024 yılı sonunda 67 olan elektrikli araç şarj istasyonu sayısını, 2025’te 150’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.