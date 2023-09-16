Migros, Ordu’yu kafessiz yumurta üssü yaptı

Mehmet H. GÜLEL

Migros, yerel ekonomiyi desteklemek amacıyla geliştirilen proje kapsamında Ordu Yumurta Üreticileri Birliği’ne sağlanan desteklerle kurulan yumurta üssünde kafessiz yöntemle 35 milyon adet yumurta üretti. Bu yumurtaları, Türkiye’deki mağazalarında tüketicilere sunuyor.

Projeyle başta kadın üreticiler olmak üzere, 85 çiftçinin bölgede yarattığı istihdamla yerel ekonominin kalkınmasına destek veriyor. Proje; BHA, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Tarım İl Müdürlüğü, Sınırlı Sorumlu Ulusal Yumurta Temin ve Tevzi Kooperatifi ve Ordu Yumurta Üreticileri Birliği iş birliğiyle yürütülüyor. Projenin kapsamı ve yeni dönem hedefleri, destek veren kurum ve yöneticilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda duyuruldu.

Kendi kendine yeten Ordu’ sloganıyla başlattıkları ‘Nitelikli Tarım’ uygulamaları kapsamında üreticilerin ek gelir kaynaklarını arttırmak için çalıştıklarını kaydeden Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Organik yumurta üretimini desteklemeye yönelik önemli çalışmalar yaptık. Pazarlama noktasında ORTAR şirketimiz vasıtasıyla yaptığımız girişimlerle, Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği’nin ulusal pazara ulaşmasını sağladık. 4,5 yıllık süreçte yumurta müteşebbislerimize 30 bin adet yarka, 103 bin 500 kilogram yem desteği verdik. Bugün gelinen noktada yılda 35 milyon adet yumurta üretimi gerçekleştiriyoruz. Üretilen bu yumurtalar Türkiye’nin öncü perakende şirketi Migros aracılığıyla ülkenin dört bir yanında tüketime sunularak, kooperatif ve müteşebbislerimize önemli bir gelir sağlıyor. Bundan sonraki hedefimiz 50 milyon adede ulaşmak. Yine bu proje kapsamında yemde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yem üretim tesisi kurduk. Ayrıca, kooperatiflerimizle süt ürünleri üzerine yeni çalışmalar geliştiriyoruz” dedi.

“Fındık ağaçlarının altında üretim yapılıyor’’

Projenin 2019 yılında ortaya çıktığını belirten Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, “Türkiye’nin en büyük taze gıda alımı yapan perakende şirketi olarak doğrudan alımlarla küçük üreticilere ve birliklere destek veriyor, yerel ekonominin kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Ordu yumurta üretimi projesinde de Migros Aile Kulüplerimiz, Beni Hafife Alma ve Ortar (Ordu Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi) Gezici Tarım Okulu ile uygulamalı ve teorik dersler veriyoruz. Fındık ağaçlarının altında kafessiz yöntemle ürettirdiğimiz yumurtaları Gürata markasıyla ilk etapta Karadeniz bölgesindeki mağazalarımızda satışa sunduk. Projenin başında üretilen yumurta sayısı yıllık maksimum 50 bin adet iken, verdiğimiz desteklerle bu rakam yıllık 35 milyon adede yükseldi. Artan kapasiteyle, yumurtaları Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarımızda müşterilerimizle buluşturmaya başladık” diye konuştu. Türkiye’de kafessiz üretimle elde edilen yumurtayı ilk satışa sunan şirket olduklarını ifade eden Baydur, “2018’den beri kendi market markamız Mlife yumurtanın yüzde 100’ü organik tavuk yumurtası. Ayrıca Macrocenter mağazalarımızda satılan yumurtalarımızın tamamı da kafessiz üretimle elde edilen yumurtalar. Biz bu üretim kapasitesinin arttırılması için teşvik ve desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeni üreticilerin katılması hedefleniyor

Yürüttükleri serbest sistem yumurta tavukçuluğu faaliyetlerinin, sağlıklı ve güvenilir gıdanın temin edilmesi adına büyük önem taşıdığını belirten Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, ‘’Bir yandan tüketici sağlığını gözetiyor, diğer yandan da uluslararası kalite normlarına uygun ürünler ürettiriyoruz. Özellikle organik fındık üretimi yapılan havzalarda yeni üreticilerimizi de sisteme dahil ederek yumurta üretimini artırmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, dernek olarak, bu tarz projelerin yaygınlaştırılması için ellerinden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Kendisi de yerel üreticilerden biri olan Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi ise çiftliğinde şu anda 1900 tavuğun olduğunu belirterek, “İşletme içerisinde metrekareye en fazla 6 tavuk, işletme dışarısında gezinti alanında 4 metrekareye bir hayvan düşecek şekilde planlıyoruz. Tavuklar, organik hammaddelerden oluşturulan karma yemle besleniyor. Proje kapsamında oluşturduğumuz yem tesisimizin aylık üretim kapasitesi 300 ton’’ dedi.