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Migros paketli yemek satışlarını artırmak için kolları sıvadı

Migros, paketli yemek satışlarını artırmak için CRC Danışmanlık ve Organizasyon şirketinin yarısını 2.9 milyon dolara satın alacak.

Haber Merkezi
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 Migros paketli yemek satışlarını artırmak ve personel yemek ihtiyaçlarını azaltmak amacıyla CRC Danışmanlık ve Organizasyon şirketinin yarısını 2.9 milyon dolara satın almaya karar verdi.

Satın alınan payların yarısını Migros Ticaret AŞ, yarısını Dijital Platform Gıda Hizmetleri satın alacak.