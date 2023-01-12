Migros reyonlarını yapay zeka teknolojisiyle takip ediyor

Migros, yapay zeka temelli "Meyve-Sebze Görüntü İşleme Projesi" ile reyonlardaki kasa doluluk oranını anlık olarak takip ediyor.

Şirket açıklamasına göre, operasyonlarda iyileşme ve gelişmeyi hedefleyen "Meyve-Sebze Görüntü İşleme Projesi" ile meyve-sebze reyonundaki kasa doluluk oranını yapay zeka ile ölçen Migros, ürünlerin miktarını, stok durumunu anlık olarak takip edebiliyor. Verimliliği arttıran proje sayesinde müşteriler ürünler bitmeden yenilendiği için taze ürünlere daha kolay erişebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, perakende sektörüne her zaman öncü ve inovatif uygulamalar geliştirdiklerini belirtti.

Müşterilere en yenilikçi sistemlerle hizmet sunabilmek için yatırımlara devam ettiklerini aktaran Tatlıcı, şunları kaydetti:

"Meyve-Sebze Görüntü İşleme Projesi, güçlü dijital altyapımızın en güzel örneklerinden biri. Bu sistemle birlikte reyonlara yerleştirilen kameralar sayesinde azalan ve biten ürünlerle ilgili birimler anlık olarak raporlanıyor. Sadece mağazalarda yapılan alışverişlerin değil, online kanallarımızdan verilen siparişlerin de fiziksel mağazalarda bulunurluğunu ve stok doğruluğunu kontrol edebiliyoruz.

Yapay zeka sürekli olarak öğrenen bir sistem olduğu için her geçen gün daha faydalı öngörüler sunarak dijital dönüşüm yolculuğumuzu güçlendiriyor. Yapay zeka temelli teknolojiler üzerindeki çalışmalarımıza devam edeceğiz."