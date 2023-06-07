Migros ve KAGİDER’den Hataylı kadınlara destek

Çalıştay raporunu araştırma şirketi IPSOS hazırladı. Çalıştayda üretici ve çiftçiler, depremin işleri üzerindeki etkilerini, bu süreçteki ihtiyaçlarını ve iş hayatlarını destekleyebilecek kısa ve orta vadeli beklentilerini aktardı.

Olası çözüm yollarının masaya yatırıldığı çalıştaya, pamuk, mısır, buğday, yaş meyve, nektarin, kayısı, erik, narenciye ve sebzenin yanı sıra zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan girişimciler ile süt ve süt ürünleri üreticileri katıldı. Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur, “Deprem bölgesindeki üreticiler için ilk aşamada üzerimize düşen en önemli görev, bin bir emekle üretilen ürünlerin toplanmasını ve raflara çıkabilmesini sağlamak.

Ve bu yolla bölgedeki üreticiye ivedilikle gelir yaratabilmek. Bölgeden alım seferberliğini ilk başlatan şirket olduk. Alımları hızlıca yerinde tespit etmek ve süreçleri yürütmek üzere ekiplerimizle bölgede üs kurduk. Hatay limonu ile başladığımız alımlar, farklı ürünlerle bugüne kadar 600 tona yaklaştı.

Meyve, sebze ve bakliyat alımlarının yanı sıra deniz ve kültür balığında da bölgeye öncelik verdik. Bugüne kadar 100 tona yakın balık alımı gerçekleştirdik. Uzun vadede de ilk elden alımlarla bölgenin toparlanmasına katkıda bulunacağız. Aldığımız ürünleri, Migros mağazalarımızın yanı sıra Macrocenter mağazalarımızda özel bir köşe hazırlayarak müşterilerimize sunacağız” dedi.

Tarım canlandırılması önemli

KAGİDER Başkanı Emine Erdem yaptığı açıklamada şunları söyledi: “6 Şubat’ta yitirdiğimiz on binlerce can, yıkılan kentler, ilçeler, ağır darbe alan işletmeler o bölgede hayatı durma noktasına getirdiği gibi ülke olarak hepimiz derin yaralar aldık. Depremin olumsuz etkilediği sektörler arasında tarım sektörü de yer alıyor. Bölgede ekonominin yeniden canlandırılmasının anahtarlarından biri de tarımın yeniden ayağa kaldırılması olacak. Bunun için bu sektörün bel kemiğini oluşturan kadınların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve desteklenmesi büyük önem taşıyor” açıklamasını yaptı