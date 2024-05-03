Migros'tan (MGROS) nisanda 48 yeni mağaza

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama göndererek nisan ayındaki mağaza açılışları hakkında bilgi verdi.

Buna göre Migros grubu, bir ayda 48 mağaza açarken, toplama mağaza sayısı 3 bin 431'e ulaştı. Böylece şirketin mağaza sayısı bir ayda yüzde 1,3 oranında artmış oldu.

Açıklamada mağazaların 24'ünün Migros, 17'sinin Migros Jet, ikisinin Macrocenter, dördünün kozmetik mağazacılığı formatındaki şirketi Mion ve birinin Migros Toptan olduğu kaydedildi.