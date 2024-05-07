Miles&Smiles, üyelerine vergisiz alışverişlerde daha fazla KDV iadesi sağlayacak

Ortaklıklar Ticari Direktörü Sanjay Chinchwade, "Hedefimiz, gezginlere denizaşırı alışverişlerinde en iyi değeri sunarak vergisiz alışverişi dönüştürmektir. Bu ortaklık, Türk Hava Yolları Miles&Smiles üyelerinin KDV iadelerinden %40 daha fazla kazanmalarını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda vergisiz alışverişlerinden bonus Mil toplayarak seyahatlerinden daha fazla keyif almalarını da sağlıyor” dedi.

Türk Hava Yolları Pazarlama Direktörü Arif Ali Gezmişoğlu da şunları ifade etti: "Türk Hava Yolları olarak, yolcularımızın seyahat deneyimini geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. utu ile olan bu ortaklığımız, Miles&Smiles üyelerimize seyahatlerinde daha da fazla değer sunmamıza ve vergisiz alışverişlerini ödüllendirici seyahat avantajlarına dönüştürmemize olanak tanıyor. Bu, Türk Hava Yolları ile yapılan her seyahati gerçekten tatmin edici bir deneyim haline getirme taahhüdümüzün bir başka adımıdır."

Anlaşma kapsamında Miles&Smiles üyeleri, bugünden itibaren utu Tax Free Kartlarını kullanarak yurtdışı alışverişlerinde talep ettikleri her 100 USD'lik vergisiz iade için 125 USD (4.167) değerinde uçuş Mili kazanabilecek ve böylece seyahat edenler alışveriş yaptıkça Millerini artırabilecekler.