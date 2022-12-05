Mitsubishi Electric, iş ortakları ile buluştu

İklimlendirme sektörünün teknoloji devi Mitsubishi Electric; Marmara, Ege, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 198 bayiden toplamda 300 kişiyi Klima Sistemleri Bayi Toplantısı’nda ağırladı. Dört yıl gibi uzun bir aranın ardından 24-27 Kasım tarihleri arasında Limak Cyprus Deluxe Hotel’de gerçekleştirilen organizasyonun ilk iki gününde Mitsubishi Electric ekibinin katıldığı iç toplantılar gerçekleştirildi. Son gün ise tüm bayilerin iştirak ettiği bayi toplantısı; çeşitli sunumlar ve yarışmalarla keyifli anlara tanıklık ederken gala yemeği ile kapanış yapıldı.

“Dünyadaki krizler ve gelişmeler karşısında bayilerimizin yanındayız”

Türkiye’deki iş ortaklarıyla birlikte tüketicilere yeni nesil teknolojilerle en iyisini sunmak için çalıştıklarını ifade eden Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Ülkemizde uzun yıllar önce distribütörlüklerle başlattığımız hikâyemizi daha da güçlendirmek amacıyla 2012 yılında Türkiye’deki faaliyetlerimize resmi olarak başlamamızın 10’uncu yılını geride bıraktık. 1921 yılında Japonya’da ticari faaliyetlerine başlayan Mitsubishi Electric’in Türkiye hikâyesi, markanın hem klima hem de fabrika otomasyonu alanındaki distribütörleri aracılığıyla uzun yıllar öncesine dayanıyor. 1988 yılında şimdiki ismi AG-MELCO olan şirket ile asansör ve yürüyen merdiven satışına başladık. 1993 yılında fabrika otomasyon sistemleri distribütörlüğü ile Türkiye’de otomasyon cihazlarının satışına başlamış olduk. 2004 yılında ise klima distribütörlüğü ile klima satışı gerçekleştirdik. Türkiye’deki müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına 2012 yılında Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş.’yi kuran şirketimiz, böylece iki ülke arasındaki hikâyede yeni bir sayfa açtı. Bugün ise Türkiye’de sayısız başarı ve dev projeye ismimizi yazdırmaya devam ediyoruz. En büyük hedefimiz; faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda tüketicilerimize ve iş ortaklarımıza inovatif ve çevre dostu ürünler sunarak rekabette öne çıkmak ve büyümeye devam etmek. Pandemi sürecinde tüm iş dünyası olarak çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldık ancak krizler fırsatları doğurur, şirketimiz için öyle de oldu. Bundan sonraki süreçte de dünyada neler olacağını bilmiyoruz. Ancak şunu bilmenizi isterim ki her zaman yanınızdayız. Bugünün mottosu olan ‘Yeni, Yeniden, Birlikte’ anlayışımız ışığında işlerimizi sağlıkla büyütelim istiyoruz.”

“Türk halkına daha iyi hizmet verebilmek için birlikte çalışacağız”

Bayi toplantısının mottosu olan ‘Yeni, Yeniden, Birlikte’ mesajını çok önemsediğini söyleyen Mitsubishi Electric Türkiye Başkan Yardımcısı Jun Horibe; “Mitsubishi Electric olarak geçen sene 100. yılımızı kutladık. Japonya’da bir şirketin ömrünün ortalama 30 yıl olduğu biliniyor. Mitsubishi Electric ise 100 yıldır var çünkü dünya genelinde pek çok ülkeye yatırım yaptı ve 2018 yılında Manisa’da da yeni bir klima fabrikası kurdu. Bu noktada Mitsubishi Electric için önemli bir pazar olan Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Gelecek yıl devamlılık için yeni bir model tanıtacağız. Burada altını özellikle çizmek istediğim husus ise kaliteye bağlılık prensibimiz. Eylül ayında Antalya’daki müşterilerimizi ziyarete gittiğimde kaldığım otelde 600 adet Mitsubishi Electric klima kullanıldığını ve beş yıldır hiçbir sorun yaşamadıklarını öğrendim. Ayrıca 1998’den beri ürünlerimizi satan bir bayinin showroomlarında 1998’den kalan bir ürünümüzün hala çalıştığını görmek de beni çok etkiledi. Mitsubishi Electric’in sloganı olan ‘Changes for the better’ ışığında daha iyisi için değişim ve kalite taahhüdümüzü sürdürürken birçok zorluğun da üstesinden geliyoruz. Bu noktada Türk halkının hayatını daha iyi bir yöne doğru değiştirmek için çalışırken en önemli güç kaynaklarımızın başında da iş ortaklarımız geliyor” dedi.

“Değişen ve gelişen perakende ekosisteminde birlikte büyüyeceğiz”

Bu kadar geniş bir ailenin üyesi olmanın ve sürekli büyüyen bir organizasyonda her zaman daha iyisi için birlikte omuz omuza çalışmanın verdiği heyecanı paylaşan Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Genel Müdürü Yenal Altaç; “Bayi toplantılarımıza uzun bir ara verdik. Bunun çeşitli zorunlulukları oldu, dünya olarak çeşitli badireler atlattık. Bu zorunlulukları yine iş ortaklarımızın sağduyulu destekleriyle bertaraf ettik. Şunu unutmayalım ki, özellikle genç nüfus yapımız içerisinde alışkanlıklar değişmekle birlikte perakende gün geçtikçe farklı kanallarda büyüme gösteriyor. Biz iş ortaklarımızla birlikte bu yeni dönüşüm evresinde de çözüm odaklı ve her zaman olduğu gibi gerçeğin gerektirdiği şekilde işlerimizi yürüteceğiz. Çünkü markamızın büyüyen bir ivmeyle ilerlemesinin temel nedenlerinin başında, 100 yıldır devam ettirdiği çalışmalarını iş ortaklarıyla birlikte güçlü bir şekilde yürütüyor olması geliyor. Bugün Mitsubishi Electric Türkiye olarak bu başarının ve sinerjinin daha da verimli hale dönüşmesinde uygun fırsatlar olduğunu görüyoruz. Birlikte daha iyisi için değişerek, gelişerek, büyüyerek pazarda ve Türkiye'deki diğer tüm sektörel yapımız içinde daha iyi bir noktaya gideceğiz. Bu konuda güvenimiz tam” şeklinde konuştu.