Mitsubishi Electric, Owariasahi Aichi'de ikinci üretim binasını ekleyecek

İki üretim binası, operasyonlarını kolaylaştırmak için yakından entegre edilecek. Yeni nesil fabrikalarda 5G iletişim ve yapay zekanın yanı sıra Mitsubishi Electric'in "e-F@ctory"* konseptine dayanan gelişmiş tedarik zinciri yönetimi (SCM) ve mühendislik zinciri yönetimi (ECM) de kullanılacak. Beklenen faydalar arasında hızlandırılmış üretkenlik ve kalite iyileştirme döngüleri, kısaltılmış teslimat süreleri ve yüksek kaliteli, yüksek verimli üretim yer alıyor.

Yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş bir üretim sürecinin gerçekleştirilmesine ek olarak, otonom mobil robotların (AMR'ler) kullanımı yoluyla lojistik verimliliğin artırılması ve müşterilerin istikrarlı bir ürün tedariki alabilmelerini sağlamak için dijital ikizlerden yararlanılarak senkronize üretim yoluyla talep dalgalanmalarına karşı direnç güçlendirilecek.

Ayrıca, yeni tesislerdeki çeşitli CO2 azaltma girişimleri sayesinde Mitsubishi Electric, karbon nötr bir toplumun gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaya devam edecek.

FA kontrol sistemi ürünlerine yönelik küresel talebin, özellikle elektrikli araçlar (EV'ler) ve lityum-iyon piller gibi dekarbonizasyon ile ilgili alanlarda ve yarı iletkenler ve elektronik bileşenler gibi dijitalle ilgili alanlarda imalat sektöründeki artan sermaye yatırımları nedeniyle orta ve uzun vadede artması bekleniyor.