MLP'de ilk çeyrekte zarar kâra döndü

08 Mayıs 2018

Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MLP Care) 2018 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, halka arzını gerçekleştiği ilk çeyreği büyüme ile tamamladı.

İlk üç aylık sonuçlarına göre şirketin hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 büyüyerek 749 milyon lira olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 büyüyerek 140 milyon lira oldu.

Halka arz sırasında sermaye artışından sağlanan 600 milyon liranın şirketin borçlarının azaltılmasında kullanılması sonucu, net borç rakamı önemli ölçüde düşerek 929 milyon liraya geriledi. Daha önce hedeflendiği gibi net borç/düzeltilmiş FAVÖK oranı da 2017 sonuna göre 3,4 kattan 2,1 kata geriledi. 2017 yılı birinci çeyreğinde 17 milyon lira olan net zarar rakamı 2018 ilk çeyreğinde 2 milyon lira net kâra dönüştü.

Şirketin ilk üç aylık performansı ile ilgili değerlendirmede bulunan MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Muharrem Usta, 2018 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirtti ve şöyle devam etti: “Söz verdiğimiz gibi, bilançomuzu halka arzdan sağlanan fonların katkısıyla güçlendirdik. Stratejimize paralel olarak, büyümeye devam ediyoruz.”

Sağlık turizmi gelirleri yüzde 67’den fazla büyüdü

Şirketin ilk çeyrekte sağlık turizm geliri yüzde 67,3 büyüme gösterdi. Bu büyümede hasta sayısındaki artışa ek olarak, yurt dışından gelen hastaların daha kompleks işlemlere olan talebinde artış kaydedilmesi de etkili oldu.

Türkiye’nin yüksek standartlarda hizmet anlayışı, başarılı hekimleri ve fiyatlandırma politikalarıyla küresel sağlık turizminde konumunu güçlendirdiğine işaret eden Dr. Muharrem Usta, “Grubumuz da yaptığı çalışmalarla bu konuma katkı sağlıyor. İngiltere’den İran’a, Almanya’dan Gürcistan’a, Bulgaristan’dan Cezayir’e uzanan çok geniş bir coğrafyadan hastalara hizmet veriyoruz. 2017 yılında 50 binden fazla yabancı hasta acil tıbbi ihtiyaçlar, ortopedi hizmetleri, beyin ve kalp-damar ameliyatları, organ nakli gibi kritik tedaviler için yurt dışından ülkemize gelip sağlıklarını bize emanet etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan araştırmaya göre şirketimiz 2016 ve 2017 yılında Türkiye’nin sağlık hizmet ihracatı liderleri arasında yer aldı. Sağlık turizminin büyümesini artırarak sürdüreceğini öngörüyoruz.” dedi.