Moda devleri, kumaşta ARTA Tekstil’i tercih ediyor

Kurulduğu 1988 yılından bu yana dinamik, yenilikçi yapısı ve sunduğu hizmet çeşitliliğiyle hem yurt içi hem de yurt dışında önde gelen hazır giyim firmalarına hizmet veren ARTA Tekstil; yüksek kaliteli mamul dokuma ve örme kumaşların üreticisi ve ihracatçısı olarak sektörüne öncülük ediyor. Deneyimli profesyonelleri, güvenilir, hızlı, özgün çalışma sistemiyle boyalı, baskılı, kaplamalı kumaş ve çeşitli fason işlemlerde doğaya saygılı çözümler sunuyor. Sektörün sürekli değişen eğilimlerine ve müşteri taleplerine hızla ayak uyduran ve kısa sürede çözümler üreten Arta Tekstil, geniş makine parkuru ile 7 farklı grupta kumaş boyama hizmeti veriyor. Yanı sıra Indanthrene Boyama ile kumaşların ışık, klor ve kimyasallara karşı dayanımını artırıyor. Reaktif Boyama ile parlak renkleri ve yüksek haslıkları öne çıkaran firma, yıkama sonrası başarılı sonuçlar alınan koyu renkli ve efekt alan ürünler için Sülfür Boyama hizmeti sunuyor.

Kaplama ve baskılı kumaşlarda çok çeşitlilik

Polyester lifleri üzerinde uygun haslık değerine ve yeterli renk paletine sahip olan yapısıyla Dispers Boyama’yı kullanıyor. Ayrıca kesikli yapıda çalışarak yüksek sıcaklık ve basınç altında tüp veya halat şeklinde örme ya da dokuma kumaş boyayabilen makinelerde uygulanan HT (Jet Boyama) ve daha az su kullanarak yüksek verim sağlayan, pamuk-polyester boyamanın hızlı, kolay ve en gelişmiş yöntemi E-Control Boyama çözümleriyle iş ortaklarına hizmetler sunuyor. Müşteri taleplerini hızlı bir şekilde karşılayarak, uzun vadeli iş birlikleri gerçekleştirmeyi amaçlayan ARTA Tekstil, baskılı kumaşlarda dijital ve rotasyon, kaplamalı kumaşlarda da bıçak ve yanmaz kaplamalı başlıkları altında hizmet veriyor. Firma, uzun metraj baskılarda en avantajlı baskı tekniklerinden Rotasyon Baskılı üretimlerinde Dispers, Pigment, Aşındırma, Matweiss, İndantren ve Asit Baskı çözümlerini sunuyor. Rotasyon baskılarda teknik açıdan uygulanması zor olan, çok renkli ve netlik isteyen desenlerde fotoğraf kalitesinde dijital baskı çözümü sunuyor. Kaplamalı Kumaş türünde yüksek ısıya dayanıklı giysiler için Yanmaz Kaplamalı, hafif ve dayanıklı ürünler için de Bıçak Kaplamalı kumaş çözümlerini gerçekleştiriyor.