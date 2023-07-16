Modalog Tesettür mayo trendlerini açıkladı!

Su itici hızla kuruyan mayolar bu sezon en çok tercih edilen ürünlerin başında. Mayonun hızla kuruması sağlık için de çok önemli olduğu için, markaların hızla kuruyan, dalgıç kumaşlar ile ürettiği ürünler çok tercih ediliyor. Bununla birlikte şıklığını sahillerde de sürdürmek isteyen modest severler, desenli, renkli tesettür mayo ürünlerini de tercih ediyor. Jileli 5’li tesettür mayo takımlar, yüzücü bone alternatifleri, yarı kapalı mayolar da tercihlerin arasında bulunuyor.

Modalog ile tesettür mayo seçimlerinizle de şıklık sınırlarını zorlayın!

Havaların ısınmasıyla birlikte plaj ve havuz keyfini yaşarken kapalı insanlar tesettüre uygun tarzınızı da korumak istiyor. Tesettürlü kadınlar Modalog'un sunduğu benzersiz tesettür mayo koleksiyonları ile yaza şıklık katıyor. Modalog, binlerce ürün ve yüzlerce marka seçeneğiyle tesettürlü kadınların yaz aylarında stil sahibi olmalarını sağlıyor.

Yazın enerjisini yansıtan canlı renkler ve desenlerle tasarlanan uzun kollu, rahat kesimleriyle hem şıklık hem de rahatlık sunan tesettür mayoları Modalog’da yer alıyor. Yaza özel olarak hazırlanan tesettür mayo ve haşema koleksiyonlarının içinde Remsa, Mayovera, Starinci, Adasea, Marina, C&City, Moodbasic gibi özel markaların yüzlerce farklı ürünlerine Modalog’un sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bu yazın trend ürünleri nelerdir?



Bu yazın moda trendleri hakkında konuşan Modalog’un CEO’su Adem Erdal, “2023 yaz sezonunda moda dünyasında öne çıkan parçalar; terletmeyen kumaşlardan üretilen renkli ve desenli elbiseler, kaplar, trend etek modelleri, plaj aksesuarları, gözlükler, hasır çantalar, büyük şapkalar, tiril tiril bluzlar, casual ayakkabılar… Bu yaz ihtiyacınız olan tüm ürünleri Modalog’da bulabilirsiniz. Canlı, pastel ve neon renkler, etkileyici desenler farklı kesimlerden oluşan zarif, rahat ve şık ürünlerle moda tercihleriniz ve tarzınıza bağlı olarak bu trendleri kendinize uygun şekilde kullanabilirsiniz.” dedi.

Tesettür mayo seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Tesettür Mayo seçimlerinde nelere dikkat edilmesine dair de bilgi veren Modalog CEO’su Adem Erdal, “Tesettür mayolar, vücudu tamamen örten ve kalıbı bedeni saran bir yapıya sahip olmalıdır. Uzun kollu ve uzun paçalı modeller tercih edilip, yüzme esnasında rahat hareket etmeyi sağlayacak geniş kesimlere sahip olanları seçmek önemlidir. Tesettür mayo tercihinde doğru bedeninizi seçmek önemlidir. Ürün vücuda oturmalı, ancak hareket özgürlüğünüzü kısıtlamamalıdır. Yanlış beden seçimi, mayo üzerinde rahatsızlık ve sıkışma hissi oluşturabilir.” dedi.



Tesettür mayo seçiminde de “tarzına diyecek yok!”

Bu yaz deniz ve havuzda tarz oluşturmak isteyen tesettürlü kadınlara tavsiyelerde de bulunan Modalog CEO’su Adem Erdal, “Tesettür mayo tasarımları geniş bir yelpazede bulunur. Kendinize uygun olanı seçmek önemlidir. Renk, desen ve detaylar konusunda kişisel tercihlerinizi göz önünde bulundurmalısınız. Sade ve minimalist tarzı tercih edebileceğiniz gibi, canlı renkler ve desenlerle daha dikkat çekici bir görünüm elde edebilirsiniz. Moda trendlerini takip ederek, güncel tasarımları ve tarzlara uygun tesettür mayo seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde hem modaya uygun bir görünüm elde edebilir hem de kişisel tarzınızı yansıtabilirsiniz.” önerisinde bulundu.

Modalog yüzlerce markanın, binlerce trend ürününü siz Modest severler için sunuyor!

Modalog hakkında da bilgi veren Modalog CEO’su Adem Erdal, “Türkiye’nin ilk modest pazaryeri Modalog’da ihtiyacınız olan, çeşitli markalara ait kaliteli ve avantajlı ürünleri modelleri bulmak mümkündür. Modalog'un geniş ürün yelpazesi, farklı tarzlara ve bütçelere hitap eden seçenekler sunmakta. Yazın gelmesi ile birlikte modest sektöründe talepleri artan tesettür ve yarı kapalı mayolarda da Modalog sizler için birçok seçenek sunuyor.

Modalog'da farklı markaların tesettür mayo koleksiyonlarını keşfedebilir ve fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz. Sitede, uzun kollu veya kısa kollu, uzun paçalı veya kısa paçalı, desenli veya düz tasarımlar gibi farklı model seçenekleri bulabilirsiniz. Ayrıca, farklı renklerde, farklı kumaş türlerinde ve farklı detaylarla süslenmiş modeller arasından tercih yapabilirsiniz.” dedi.