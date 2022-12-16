Motul satış ekipleri yeni zaferler için bir araya geldi

Antalya'da bir otelde organize edilen toplantı, Motul Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü Dmitry Bakumenko’nun açılış konuşması ile başladı. Bakumenko konuşmasında Motul’ün Tükiye’de elde ettiği başarıda büyük pay sahibi olan satış temsilcilerine çalışmaları için teşekkür etti. 3 gün boyunca süren toplantıda Motul Satış Müdürü Kerem Oyılmaz, Pazarlama Müdürü Özge Bodur Karakaş ve Teknik Müdür Ercüment Gül satış temsilcilerine özel sunum ve çalıştaylar gerçekleştirdi.

Ayrıca Satış ve Girişimci Mentoru Mert Aydıner satış temsilcilerine özel bir sunum gerçekleştirdi. Nöro Satış ile ilgili sunum, satış temsilcileri tarafından ilgi ile takip edildi. Toplantı, 2023 senesinde yeni zaferler ve yeni hedefler elde etmek için yola çıkan satış ekipleri için verimli ve doyurucu geçti.

Satış temsilcilerinin sabırsızlıkla beklediği Motul Şampiyonlar Ligi Ödül Töreni 2. kez düzenlendi. Satış rakamları ve performans kriterlerine göre 4 kategoride ödüller sahiplerini bulurken, kıdem ödülleri de uzun yıllardır Motul için sahada olan satış temsilcilerine takdim edildi. Eğlencenin de unutulmadığı 2022 Satış Temsilcileri toplantısında yılbaşı partisi ile seneye kapanış yapıldı.

Sahada özveri ile çalışan ve Motul’ün yükselen pazar payında büyük emekleri olan satış temsilcilerine özel olarak düzenlenen organizasyon 2023’te “Yeni Zaferler” elde etme hedefi ile son budu.