Mükellef 2023’te gelirini 3 kat artırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Türkiye’nin yanı sıra Estonya, Hollanda, Almanya gibi Avrupa Birliği ülkelerine ticaretini taşımak isteyen küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, şirket kuruluşundan vergilendirmeye kadar olan süreçte ürün ve hizmetler sunan Mükellef hem Türkiye’de hem de yurt dışında hızlı büyümesini sürdürüyor. Geçen yıl gelirini 3 kat artıran Mükellef, 2022 yılında kurduğu Workhy markası ile global müşteri sayısını da 2 katına çıkardı. Mükellef bu yıl hem müşteri sayısında hem de cirosunda 3 kat büyüme öngörüyor.

5 yılda 20 bini aşkın şirket kuruluşuna aracılık etti

2019 yılından bu yana 20 bini aşkın şirketin kuruluşunda rol oynadıklarını ifade eden Mükellef Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, 2023 yılında ise 6 binin üzerinde şirketin kuruluşuna aracılık ettiklerini kaydetti. Yurt dışı merkezli şirket kuruluşlarının sayısının giderek yükseldiğini ifade eden Açıkelli, geçen yıl ABD ve İngiltere’deki şirket kuruluş sayısının 2022 yılına kıyasla 2 kat arttığını söyledi. Mükellef verilerine göre geçen yıl en çok şirket kurulan sektörlerin sırasıyla e-ticaret, yazılım, ajans hizmetleri ve danışmanlık olduğunu vurgulayan Açıkelli, suni balmumu imalat şirketinden hava ve su altı fotoğrafçılığına, dil ve konuşma becerileri eğitim kurslarından dondurulmuş meyve ve sebze imalatı yapan şirketlere kadar çok çeşitli alanlarda şirket kuruluşu gerçekleştirdiklerini aktardı.

Şirket kuruluşunun en yoğun olduğu yaş 25

İller bazında kırılıma ilişkin de bilgi veren Açıkelli, Mükellef aracılığıyla en çok şirket kurulan illerin sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu dile getirirken, üç büyük ili Kocaeli, Bursa, Antalya, Muğla ve Adana’nın takip ettiğini belirtti. Açıkelli, Mükellef verilerine göre geçen yıl şirket kuran üyelerin en yoğun olduğu yaş ortalamasının 25 olduğunu açıkladı.

Milyon dolarlık yatırım alan da globale açılan da mevcut

Mükellef olarak bugün mikro girişimlerin yanı sıra kurumsal şirketlere de hizmet verdiklerini söyleyen Açıkelli, şöyle konuştu: “Mükellef aracılığıyla şirketini kuran ve farklı sektörlerde girişimciliğe adım atan pek çok şirket bugün Türkiye’nin gözde markaları arasında yer alıyor. İçlerinde milyon dolarlık yatırıma imza atanlar olduğu gibi globale açılan da çok sayıda şirket bulunuyor. ABD ve İngiltere’ye şirketlerini taşıma süreçlerinde de girişimcilere destek vermekten dolayı mutlu ve gururluyuz. 2023 gerek Türkiye gerek global pazarlardaki faaliyetlerimizi artırdığımız bir yıl oldu. Brezilya pazarına açıldık ve Brezilya’da iş geliştirme ekibimizi kurduk. Global pazarlarda ülkelerin lokal dilinde hizmet verme hedefimizi sürdürdük ve Portekizce dil desteği ekledik. Öte yandan mobil uygulamamızı devreye almanın yanında Türkiye’nin ilk özel teşebbüs teknoloji geliştirme merkezi olan Ankara TEKMER’de teknoloji ofisi açarak, teknoloji ekibimizi büyüttük.”

2024’te ciro ve müşteri sayısında hedef 3 kat büyüme

Mükellef ve Workhy ile ABD, İngiltere ve Türkiye’de şirket kurmak isteyen Pakistan, Fas, Filipinler, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya ve bazı Avrupa ülkelerindeki girişimcilere odaklandıklarına dikkat çeken Açıkelli, 2024 yılına ilişkin beklenti ve hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da büyümede hız kesmeyeceğiz. Bu yıl Workhy uygulamamızı canlıya almanın yanında mobil uygulamamızı uluslararası müşterilerimizin kullanımına açacağız. 2024’te ciromuzu ve müşteri sayımızı 3 kat büyütürken, bugün 75 olan istihdamımızı da 3 haneli rakamlara çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca 2 yeni pazara açılmayı planlıyoruz.”