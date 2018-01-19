Mülteciler için güçlerini birleştirdiler

19 Ocak 2018

Boğaziçi Üniversitesi, mültecilerin sorunlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve emniyet, sağlık, eğitim, işsizlik ve entegrasyon alanlarındaki sorunlara çözüm geliştirecek yeni fikirleri uygulamaya geçirmek amacıyla Türk Telekom ve TÜBİTAK ile birlikte “Mülteciler için Veri” yarışmasını düzenliyor.

Bilimsel komite başkanlığını Boğaziçi Üniversitesi’nin gerçekleştireceği projede, mülteciler için faydalı olabileceğine karar verilen fikirlerin sahibi araştırmacılara bir yıl boyunca bir milyon müşteriden toplanan ve hiçbir kişisel bilgi bulunmayacak şekilde anonim hale getirilmiş bir veri setine erişim imkânı sağlanacak.

Araştırma ekiplerine toplam 50 bin TL ödül

Mültecilerin yaşadığı sorunların çözümlerini kolaylaştıracak teknik ve algoritmik gelişmelerin sağlanmasına, yeni uygulama, hizmet ve çözümleri teşvik edip destekleyerek Türkiye ve diğer ülkelerdeki mültecilerin refahına katkıda bulunması hedeflenen yarışma kapsamında, bilim insanları Türk Telekom’un paylaştığı veriyi kullanarak güvenlik, eğitim, sağlık, işsizlik ve sosyal entegrasyon olmak üzere 5 temel alanda mültecilere fayda sağlayabilecek projeler kurgulayacak.

Boğaziçi Üniversitesi’nin koordinasyonunda gerçekleşen yarışma sonunda güvenlik, sağlık, eğitim, işsizlik ve sosyal entegrasyon kategorilerinin her birinin birincisine 10 biner lira olmak üzere toplam 50 bin TL ödül verilecek.

Projeye MIT’den de destek veriliyor

Türkiye’de Suriyeli mültecilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik bilimsel çözüm yolları geliştirmek için bugüne dek tasarlanmış en kapsamlı projelerden biri olarak dikkat çeken D4R: Mülteciler için Veri projesi, bir süre önce MIT MISTI (MIT Science and Technology Initiatives) Çekirdek Fonu tarafından destek programına alınmıştı. MIT MISTI, Türkiye’nin araştırma altyapısına katkı sağlamak ve yeni projelerin oluşmasında öncü olmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) öğretim üyeleri ve öğrencileri arasında ortak araştırma projeleri yapılması hedefiyle 2016 yılında oluşturulmuştu. Boğaziçi Üniversitesi ile imzalanan iş birliğiyle Türkiye’den ilk kez bir üniversite MISTI programına dahil edilmiş olmuştu. Türk Telekom, TÜBİTAK ve Boğaziçi Üniversitesi’nin ortakları arasında yer aldığı; ulusal ve uluslararası kurumlar ile üç buçuk milyon mültecinin sorunlarına çözüm geliştirmek için düzenlenecek Büyük Veri Yarışması’nı da içeren proje kapsamında, Türkiye’deki Suriyeli mültecilere daha iyi yaşam koşulları sunulması için çözümler üretilmesi amaçlanıyor.