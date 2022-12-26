Murat Erkan: Teknolojiyle hayata eşit katılımı desteklemeyi sürdüreceğiz

Turkcell, herkesin dijital ve sosyal hayata eşit katılımını sağlamayı amaçlayarak, 2022 yılında da toplumun tüm kesimlerini kapsayan projelerini sürdürdü ve fırsat eşitliğini yaygınlaştıran öncü çalışmalara imza attı. Turkcell açıklamasına göre, dijital ve sosyal fırsat eşitliğini gözeterek topluma pozitif iz bırakmayı hedefleyen şirket, yıl boyunca kimseyi geride bırakmamaya odaklanan projeleri ve yenilikçi uygulamalarını geliştirdi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sektörde örnek gösterilecek kurumsal sosyal sorumluluk projeleri için 2022 yılında yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Erkan, Türkiye’nin Turkcell’i olarak sektörün sosyal sorumluluk alanındaki potansiyelinin bilincinde olduklarını kaydederek, şunları aktardı:

“Kurulduğumuz günden bu yana dijital ve sosyal hayatta kapsayıcılığı benimseyerek kimseyi geride bırakmamaya odaklanıyoruz. Ürün ve servislerimizle tüm kesimleri kapsayarak eşitsizliklerin azaltılması için çalışıyor, teknolojik, kültürel ve sanatsal faaliyetlere eşit erişim imkânı sunuyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk alanında bizim için anlamlı bir yılı geride bırakırken hem geçtiğimiz senelerde hayata geçirdiğimiz projelerimizi geliştirerek devam ettirdik hem de yeni çalışmalarımızla daha fazla insana ulaşmaya gayret gösterdik. 7’den 70’e herkese hitap eden uygulamalarımızın oluşturduğu olumlu sosyal etkiyi görmek, önümüzdeki yıllar için de bize ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Turkcell olarak, herkesin hayata eşit katılımı için teknolojinin gücünü kullanmaya devam edeceğiz.”

Zeka Gücü projesi ile 150 binden fazla öğrenciye ulaştı

Turkcell’in özel yetenekli çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak için Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Zeka Gücü Projesi, 2016’dan bu yana 150 binden fazla öğrenciye ulaştı. Proje kapsamında 45 ilde; 3 boyutlu yazıcılardan sensör kitlerine, dizüstü bilgisayarlardan akıllı tahtalara kadar ihtiyaç duyulabilecek tüm araç gereçlerin olduğu toplam 80 Zeka Gücü Laboratuvarı kuruldu.

Ayrıca 81 ilde, 30 binden fazla öğrenciye tamamen Türkiye’de geliştirilmiş Turkcell Maker ve Kodlama kitleri dağıtıldı. Bu kite sahip öğrenciler, internet üzerinden 250 bin saat robotik ve kodlama eğitimi aldı. Turkcell, 2019 yılından itibaren Zeka Gücü eğitimlerini Türkiye’nin ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenciye açtı.

2022 yılında Turkcell’in erişilebilirlik alanındaki etkinlikleri de ön plana çıktı. 4 Ağustos’ta Turkcell Vadi’de gerçekleştirilen Öykü Gürman konserinde işaret dili desteği sunuldu. Ayrıca 17 Eylül’de Peter Pan ve Var Olmayan Ülke Müzikali, 2 Ekim’de Cimri ve 19 Aralık’ta Şehirde Kimse Yokken oyununda sesli betimleme desteği verildi. Hayal Ortağım uygulaması kapsamında ise 2022 boyunca 60 filmin sesli betimlemesi yapıldı.

Mağazalarında engeller kalktı

Müşterilerine dokunduğu tüm kanallarda erişilebilirliği sağlamayı hedefleyen Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 81 ilde toplam 103 “engelsiz mağaza” konsepti hayata geçirildi. Mağazalarda görme engelliler için hissedilebilir zemin ve Braille etiketleme bulunuyor, Hayal Ortağım uygulaması üzerinden kapalı alanlarda navigasyon teknolojisi kullanılıyor.

İşitme engellilere özel işaret diliyle hizmetin yanı sıra görüntülü çağrı merkezi sistemi sayesinde çalışanların tabletinden hızlı çözüm desteği veriliyor. Bedensel engelliler için de çeşitli çözümler barındıran engelsiz mağazalarda, akülü tekerlekli sandalye şarj noktası, kasa ve akıllı destek ünitelerinin bedensel engellilerin ergonomisine uygun farklı çözümler sunuluyor.

Büyüklere yönelik hayata geçirilen Dijital Bahar Projesi kapsamında bugüne kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı 6 huzurevi teknolojiyle buluştu. Projeyle büyükler, dijital bahar teknoloji odalarında daha çok online görüşmeler yapıyor, film izliyor ve kitap okuyor. 2023’te de yeni huzurevlerinin dahil edilmesiyle proje devam edecek. 2022 yılı bitimine kadar 4 adet daha huzurevinin eklenmesi planlanıyor.

Turkcell’in 2022 yılında hayata geçirdiği bir diğer proje ise “Daha İyi Bir Dünya” podcasti oldu. 10 bölümlük podcast serisi, Turkcell’in dijital müzik platformu fizy ve Dergilik’te yayınlandı. Sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla alanında lider 10 isim tecrübe ve deneyimlerini paylaştı. Podcast serisi kapsamında Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ve Genel Müdür Murat Erkan, Turkcell’in Sürdürülebilirlik konusunda toplumsal, çevresel ve yönetişimsel etkilerine ve faaliyetlerine değindi. Nisan’da başlayan podcast, aralık ayı itibarıyla yaklaşık 8 bin dinleyiciye ulaştı. Kadınların teknoloji alanında girişimciliğini ve istihdamını artırmak amacıyla düzenlenen Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu yarışması ise 2022’de büyük ilgi topladı. Kadınların teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemek için kurgulanan yarışma kapsamında, adaylar iklim değişikliğine yönelik çözüm sunan yenilikçi fikirler geliştirdi. İklim Fikir Maratonu ile yaklaşık 200 kadının teknoloji girişimciliği ve istihdamı desteklenirken, aynı zamanda iklim değişikliği çözüm sürecinde de yer almaları sağlandı.