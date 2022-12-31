Murat Erkan: Veri konusu milli meseledir

Milli servet niteliğinde olan verileri yerli teknolojileri kullanarak güvende tutmak, verilere sahip çıkmak ve veri güvenliğini sağlamak için yatırım yapmak gerektiğini söyleyen Erkan şunları kaydetti:

"Bugün yurt dışından hizmet veren birçok OTT platformu müşterilerine yakından hizmet verebilmek için o ülkelere gitmeyi tercih ediyor, bu noktada verinin kontrolü ve nerede olduğu önemli hale geliyor. Bu noktada biz de veri merkezlerimizi güvenlik, teknoloji ve dijitalleşme odağında konumlandırıyoruz. Turkcell veri konusunu milli bir mesele olarak görüyor."

“2,5 milyar TL yatırım yaptık”

Erkan, veri merkezlerinde Türkiye’nin en büyük şirketlerin ve kamu kuruluşlarının da olduğu 1.600’den fazla kuruma hizmet verdiklerini belirtti. 2016’dan bu yana Türkiye'nin farklı bölgelerinde veri merkezleri açtıklarını kaydeden Erkan, "Bu alanda 2,5 milyar TL’den fazla yatırım yaptık. Bugün Türkiye’nin en büyük beyaz alan sahibi işletmecisi konumundayız” dedi.

“Güneş enerjisine yıllık 90 milyon dolarlık yatırım"

Murat Erkan, rüzgar ve güneş enerjisiyle üretim yapacak tesislerde yatırımların sürdüğünü belirterek, "Tüm sistemler üretime geçtiğinde, Turkcell'in elektrik ihtiyacının yüzde 65'ini kendi üretimleriyle karşılayabilecek seviyeye geleceğiz" dedi. Erkan, önümüzdeki 3 yıllık stratejik plan dahilinde, her sene güneş enerjisi alanına 80- 90 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceklerini söyledi.