"Navlunda normalleşme beklentisi yaz dönemine kaldı"

Necmi ÇELİK

Globelink Ünimar İcra Kurulu Başkanı Fatih Baş, Ortadoğu’daki çatışmaların ve Kızıldeniz’de yaşanan gerilimlerin denizcilikte yeni rotalara başvurma zorunluluğu oluşturduğunu belirterek “Bu yeni rotalar sefer sürelerinin uzamasına, ekipman problemlerine, denizyolu navlunlarında ve bağlantılı olarak tüm taşıma modlarında navlun artışlarına sebep olacak gibi gözüküyor” dedi. Fatih Baş’ın lojistik sektörünü etkileyen küresel gelişmeler ve Globelink Unimar’ın hedeflerine ilişkin Dünya’nın sorularına verdiği yanıtlar şöyle oldu;

Globelink Ünimar ortaklığının yarattığı vizyon ve sinerjiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

CWT Globelink PTE Ltd. ile gerçekleştirdiğimiz ortaklıkta 12 yılı geride bıraktık. Bu sürecin her iki taraf için de oldukça verimli olduğunu söyleyebiliriz. Biz onlara ulusal ve bölgesel tecrübelerimizi aktarırken, onlar da bizimle küreselde elde ettikleri tecrübe ve bilgi birikimini paylaştı. En nihayetinde geldiğimiz noktada, aramızda oldukça organik bir bağ oluştu. Birbirimizi birçok noktada tamamlar hale geldik. Tabii bu durum da bizi daha güçlü kılıyor ve pazarda ayakları yere basar bir şekilde faaliyet göstermemize ışık tutuyor.

Globelink Ünimar olarak dış ticarette ve İntermodal taşımacılıkta yoğunluğunuz nasıl?

Türkiye’nin ve yakın coğrafyamızdaki ülkelerin büyüme stratejilerini takip ediyoruz. 2016 yılına kadar ithalattaki ağırlığımız ihracata göre daha fazlaydı. Günümüzde ise ihracatımız toplam faaliyetlerimizin yüzde 67’sini oluşturuyor. Globelink Ünimar olarak, müşterilerimize hem entegre hem de intermodal taşımacılık hizmetlerini sunabiliyoruz. Özellikle intermodal taşımacılık yöntemlerimizle karayolu taşımacılığına alternatif olarak kesintisiz ve sorunsuz bir hizmet sunuyoruz.

Türkiye’den çıkan yükleri, doğrudan demir yolları servislerini veya Ro-Ro + demir yolları servislerini kullanarak özellikle İngiltere, Almanya, Belçika, Fransa, İrlanda, İspanya, İtalya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine gönderiyoruz. Diğer yandan demir yolu taşımacılığında Türkî Cumhuriyetlere olan ilgimiz de artmış durumda. Yeni yatırımlarla demir yolundaki payımızı artırmayı hedefliyoruz. Yine entegre lojistik tarafında da depolama, elleçleme, paketleme, yurtiçi dağıtım çözümlerimizi entegre lojistik ağımızla birleştiriyoruz.

90 lokasyonda hizmet

Lojistikte yeni dünya düzeninde Türkiye’nin rolü ve önemi konusunda neler söyleyebilirsiniz?

Bugün geldiğimiz noktada teknolojinin de gelişimiyle zorlu coğrafyalarda lojistik hizmeti yürütmek eskisine kıyasla daha kolay olsa da ülkemizin stratejik konumu bizler için hâlâ çok büyük bir avantaj yaratıyor. Tabii bu avantajdan yararlanmak için bizlerin de atması gereken adımlar var. Gerekli yatırımları yaptığımız, tesislerimizi geliştirmeye ve teknolojiye önem vermeye devam ettiğimiz sürece gelecekte küresel ölçekte lojistik sektörüne yön verebileceğimizi düşünüyorum. Türkiye; kara yolu, hava yolu, deniz yolu ve demir yolu taşımacılığı gibi modlarda lojistik hizmeti verilebilecek bir ülke olarak öne çıkıyor. Doğu ve Batı arasında kültürel bir köprü olmanın yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları ile yüksek ekonomik bağlarımız var.

Ünimar 2023 yılını nasıl geçirdi ve 2024 hedefleriniz nelerdir?

Globelink Ünimar olarak 2023 yılında sektörel çalışmalarımızla öne çıktık. Parsiyel denizyolu taşımacılığı hizmetlerimizi sürdürerek direkt konsol hizmeti verdiğimiz lokasyon sayısını 90’a çıkardık.

Bu adım, daha kapsamlı çözümler sunmak için önemli bir ilerleme sağladı. İzmir Bornova’daki yeni transfer merkezinin açılışıyla iş süreçlerini optimize etme ve müşteri memnuniyetini artırma hedefimize ulaştık. 2024 yılında da küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesini bekliyoruz. Politik gelişmeler, jeopolitik riskler ve doğal afetler gibi faktörler sektörümüzde dikkate alınması gereken unsurlar olarak öne çıkıyor.

2024 için çizilen ekonomik tablo, iş dünyası için dikkatli ve öngörülü bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini gösteriyor. Globelink Ünimar olarak, 2023’te yakaladığımız ivmeyi 2024’te de sürdürmeyi hedefliyoruz. Bölgemizdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bu doğrultuda tedarik zincirinin kesintisiz devam edebilmesi adına yeni rotaları hizmete almak ve hizmet kalitesini artırmak adına yeni yatırımlar yapmayı da planlıyoruz. Ne mutlu ki gösterdiğimiz çabaların olumlu dönüşünü aldık,hizmet ağımıza her geçen gün yeni rotalar ve destinasyonlar eklemeye devam ettik.

Navlun piyasaları hareketli

Navlun piyasalarının 2024’te yönü sizce nasıl olacak?

Tedarik zincirinde pandemi sürecinde başlayan ve iki yıldan fazla süren bozulma uluslararası taşımacılıkta navlunların yükselmesine sebep oldu. Bu aynı zamanda dünya ülkelerinin tamamını etkileyen küresel makroekonomik bozulmaların sebeplerinden biri haline geldi. 2023 yılında bu etki azalmaya başladı ve 2024 yılı için normalleşme ve sürdürülebilir bir büyüme beklentisi belirdi.

Ekim 2023’te başlayan ve gerek insani gerekse de ekonomik olarak önce tüm Ortadoğu’ yu sonrasında tüm dünyayı etkileyen belirsizlik denizcilikte yeni rotalara başvurma zorunluluğu oluşturdu. Bu yeni rotalar sefer sürelerinin uzamasına, ekipman problemlerine, denizyolu navlunlarının ve bağlantılı olarak tüm modlar için navlun artışlarına sebep olacak gibi gözüküyor. Düzelmeye başlayan makroekonomik göstergeler tekrar bir sarmal içine giriyor. 2024’ün ilk yarısı için navlunlarda artış yönünde bir trend olacağı aşikâr. 2024’ün ikinci yarısı navlunlarda düşüşlerin yaşandığı ve normalleşmenin başladığı bir süre

Geçilen yollar yeşil, aşılan denizler temiz olsun

Lojistikte sürdürülebilirlik konusunda nasıl bir vizyon içinde hareket ediyorsunuz?

Sürdürülebilirlik ve çevre bizim faaliyetlerimizi sürdürürken en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Dolayısıyla çalışmalarımızı da “geçtiğimiz yolları yeşil, aştığımız denizleri temiz görmek istiyoruz” vizyonuyla sürdürüyoruz. Geçtiğimiz dönemde hem çevreye katkı sağlamak hem de farkındalık oluşturmak adına güzel projeler gerçekleştirdik. Bir yandan Ege Orman Vakfı iş birliğimiz ile Globelink Ünimar korusunu hayata geçirirken diğer yandan deniz yüzeyi temizleme araçlarımızla Şile denizlerini temizledik. Şile Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu proje kapsamında deniz yüzeyi temizleme araçlarımız Şile Limanı’nda ve Ağva oteller bölgesinde denizin temizlenmesine katkı sağlıyor.