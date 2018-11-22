Nef Hindistan’a gidiyor
İnşaat şirketi Nef, dünyanın en büyük öğrenci pazarlarından biri olan Hindistan’da yatırıma gidiyor. Şirket, dev pazara Londra’da ortak proje geliştireceği Embassy Group ile adım atacak. Novu’nun genel müdürü Kahraman Yiğit, “Hindistan’da yurt ve rezidans yapacağız.” dedi.
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