Netflix, Disney+, Amazon Prime ve YouTube Premium tek pakette: Yüzde 40’a varan tasarruf

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Dijital platform aboneliklerinin sayısı arttıkça farklı hesapları, ödeme günlerini ve fiyat değişikliklerini takip etmek de kullanıcılar açısından daha karmaşık hale geliyor. Turkcell, bu abonelikleri tek noktadan yönetmeye yönelik Turkcell One servisine Disney+’ı da ekleyerek platformun kapsamını genişletti.

Turkcell One paketinde hangi platformlar var?

Turkcell One çatısı altında HBO Max’lı TV+, Netflix, Disney+, Amazon Prime, YouTube Premium ile reklamsız YouTube, fizy Sesli Kitap, lifebox ve Wonjo Kids yer alıyor. Böylece film ve diziden müziğe, sesli kitaptan çocuk içeriklerine kadar farklı dijital servisler aynı yapı altında sunuluyor.

Servis, Turkcell Uygulaması üzerinden mevcut tarifeye eklenerek kullanılabiliyor. Turkcell One’a son eklenen dijital platform ise Disney+ oldu.

Turkcell One fiyatı ne kadar?

Bireysel faturalı mobil müşterilere sunulan Turkcell One paketlerinin fiyatı tarifeye ek 500 TL’den başlıyor.

Paket fiyatı 12 aylık taahhüt süresince sabit kalıyor. Turkcell’in verdiği bilgiye göre kullanıcılar, platformlara ayrı ayrı abone olmak yerine Turkcell One paketlerini tercih ettiklerinde yüzde 40’a varan tasarruf sağlayabiliyor.

Turkcell One servisine Turkcell Uygulaması'nın yanı sıra çağrı merkezi ve Turkcell mağazaları üzerinden de ulaşılabiliyor.

“Farklı hesaplar ve ödeme günleri takibi zorlaştırıyor”

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Turkcell One’ın şirketin “Turkcell Çözüm Gücü” yaklaşımının önemli parçalarından biri olduğunu belirtti.

Akgüç, dijital platformların sayısındaki artışla birlikte farklı hesapların, farklı ödeme günlerinin ve fiyat değişikliklerinin kullanıcılar açısından yeni bir yük oluşturduğuna dikkat çekti. Turkcell One’ın bu ihtiyaçtan hareketle dijital hayatı sadeleştiren bütünleşik bir çözüm olarak sunulduğunu ifade etti.

Disney+ da Turkcell One’a eklendi

Disney+’ın eklenmesiyle Turkcell One’ın dijital içerik kapsamının daha da genişlediğini belirten Akgüç, servisin dijital içerik deneyimini daha sade, avantajlı ve erişilebilir hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Akgüç ayrıca Turkcell gücünde 5G ile dijital deneyimin hızlandığı dönemde yeni çözümler üretmeye devam edeceklerini ifade etti.