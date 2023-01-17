NG yatırımları sürdürecek 2 otel açıp, madende büyüyecek

Kerim ÜLKER

2 yeni otelin de aralarında bulunduğu yeni yatırımların hayata geçeceğini vurgulayan Güral, “Bodrum-Ortakent’te 40 villadan bir turizm kompleksini Türk turizmine kazandıracak olmanın heyecan ve mutluluğunu biz şimdiden yaşamaya başladık. Kemer Göynük’te mevcut otelimizin yanında bulunan araziyi satın aldık. Burada 53 villalık bir proje yapacağız ve bu proje Türkiye’de bir ilk olacak” dedi. Madencilikte hızlı bir büyüme kaydettiklerini dile getiren Güral, “NG Madencilik, şu anda 21 maden sahasına sahip. Bu sene içerisinde izinlerin alınmasıyla birlikte hem kendi şirketimiz hem Türk seramik sektörü hem de ihracat pazarları içinde madencilikte de artık iddialı bir noktaya geldiğimizi inşallah önümüzdeki sene burada yapacağımız toplantı da sizleri duyurmuş olurum diye tahmin ediyorum" dedi.

Rusya-Ukrayna kriziyle başlayan süreçte enerji arzının öneminin görüldüğünü belirten Güral, “Temiz ve yeşil enerji türünden yenilenebilir enerjiye de biz önem verdik. Ve bu süreç içerisinde 25 kilovatlık bir enerji yatırımı gerçekleştirdik. Bu anlamda da yük seramik sektöründe bu enerji yatırımını, fabrikasında, çatılarında yapıp kullanan ilk, tek ve en büyük enerji yatırımına sahip marka haline geldik” diye konuştu.

Yurtdışında 16 mağaza daha açacak

NG Kütahya Seramik’in 240 mağazaya ulaştığını ve 2022 senesinde 16 bin metrekare alana sahip yeni mağaza açılışı gerçekleştirdiğini belirten Güral, “2023 yılında 21 mağaza açılışı gerçekleştireceğiz. Ayrıca İzmir’de yeni bir bölge müdürlüğü projemiz var. Mart veya Nisan sonu gibi yeni bölge müdürlüğü merkezimizi hazır hale getireceğiz” dedi. Yurt dışı mağazalar konusuna da değinen Güral şunları kaydetti: “Yurt dışında bizim hali hazırda NG Kütahya Seramik tabelalı 80 mağazamız var. Bu sene 16 mağaza daha açacağız. Dubai, Riyad, Cidde, Kosova, Belgrad, İngiltere Cardiff, Stockholm, Hollanda Den Haag, Gent, Umman, Kuveyt, Erbil, Bağdat, Haskova, Bratislava, Marakeş Fas olmak üzere 16 yeni mağaza ile 96 mağazaya çıkıyoruz.”

NG Kurucu Başkanı Nafi Güral: “Sıkıntılı dönemlerde yatırım yaptık”

Türkiye geçmiş dönemlerde çok zor sınavlardan geçtiğine değinen NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, şunları kaydetti: “Son zamanların popüler gündem maddeleri arasında, enflasyon, yüksek faiz, kredi maliyetleri, piyasaların daralması, üretimi etkileyen faktörleri duyuyoruz. Sıkıntısı olmayan yatırımcı ve iş insanları dahi bu sıkıntılı atmosferde yer aldığı için ‘acaba neler olabilir’ şeklinde endişe ve kaygı duyarak frene basmasa bile ayağını gazdan çekiyor. Ben tam 62 yıldır çalışıyorum. Sıkıntılı dönemlerde yatırım yapmayı alışkanlık haline getirdik. Bizim yeni fabrika ve üretim tesisi yatırımlarımızın büyük bir kısmı hep sıkıntılı dönemlerdedir.”