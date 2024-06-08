Nişantaşı Üniversitesi ile BHT CLINIC 'Sağlık Eğitimi İş Birliği'ne imza attı

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü'nde gerçekleştirilen imza törenine, Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Reşat Bahat, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, hastane yönetimi ve üniversiteden akademisyenler katıldı.

Toplantıda konuşan Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi ile ilk iletişime geçtikleri andan itibaren hep pozitif enerji aldıklarını söyledi. BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi'nin her zaman yanlarında olduğunu belirten Uysal, "BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi ailesine dahil olmaktan ve Nişantaşı ailesinde hep birlikte daha büyük bir yapıda daha büyük projelerde birlikte yer almaktan mutluluk duyacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Ortak projelerin ilk adımı

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Reşat Bahat ise "Bilime katkı sağlayamıyorduk. Biz burada aynı zamanda bilime ve fakülteye de katkı sağlayacağız. Fakülteden de bilimden de akademiden de çok şey öğreneceğiz" dedi. Bahat, işbirliğinin çok büyük bir değer yarattığını ifade ederek, BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ailesi olarak bundan sonra ortak projeler geliştireceklerini kaydetti.

Pratik uygulamalarla eğitim pekişecek

Yapılan protokol kapsamında, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Tıp Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, intörn eğitimi, iş başında mesleki uygulamalar ve stajlarını BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi'nde gerçekleştirebilecek.