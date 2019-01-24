Nova Vera, zeytinyağının Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı

24 Ocak 2019

Tüm dünyadan yaklaşık 4 bin üretici arasında 30 Türk üreticinin de belirli puanlarla yer aldığı sıralamada Nova Vera, 707 puan ile “En İyi Natürel Sızma Zeytinyağı Üreticileri” listesinde ilk 50’ye girmeyi başaran ilk ve tek Türk üretici oldu. Böylece Nova Vera, 30 ülkeden yarışmalara katılan üreticiler arasında ‘Şampiyonlar Ligi’ olarak bilinen bu sıralamada bugüne kadar ilk 50’ye giren ilk ve tek Türk markası olma unvanını kazandı. Listeye 33. sıradan giren Nova Vera, ayrıca “Yılın En İyi Natürel Sızma Zeytinyağları” listesinde de Erken Hasat ve Ege Sızma ürünleri ile ilk 100 içerisinde yer almayı başardı.

Türkiye’nin ülke skoru da arttı, ilk kez ilk 10’a girdi

EVOO World Ranking 2018’de Türkiye de ilk kez ilk 10 en iyi üretici ülke arasına girdi. 2018’de gerçekleştirilen 14 yarışmada alınan 99 ödülle Türkiye ‘Ülkeler Sıralaması’nda 8. sırada yer aldı. “Ülkelere Göre En İyi Üreticiler” sıralamasında toplam 707 puanla Türkiye’nin birincisi Nova Vera olurken; “Ülkelerin En İyi Natürel Sızma Zeytinyağları” Türkiye sıralamasında ise Nova Vera’nın Erken Hasat ürünü 404 puanla birinci ve Ege Sızma ürünü 303 puanla ikinci sırada yer aldı.

Bahar Alan: Amacımız ülkemizin adını en yukarıya yazdırmak

2018 yılı EVOO Dünya Sıralaması’nda Türkiye’yi başarıyla temsil etmekten büyük gurur duyduklarını belirten Nova Vera Kurucusu Bahar Alan “Bu gurur tablosu, Nova Vera’nın bugüne dek gösterdiği özenli ve titiz çalışmaların en büyük ödülüdür. Bir Türk zeytinyağı üreticisi olarak, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmekten dolayı mutluyuz; amacımız ülkemizin adını en yukarıya yazdırmak. Bu sıralamada yer alarak, zeytin çeşitlerimizin ve zeytinyağlarımızın adını dünyaya duyuran diğer tüm üretici dostlarımızı da tebrik ediyoruz” dedi.

Türkiye’de güzel zeytin çeşitlerinin bulunduğunu ve zeytinlerimizin iyi işlendiğinde çok güzel zeytinyağları üretilebildiğini dünyaya gösterebilmenin yolunun bu yarışmalardan geçtiğini ifade eden Alan, “Geçtiğimiz yıllarda Ülkeler Sıralaması’nda Türkiye maalesef ilk 10’a giremiyordu. Bugün ise ülkemizi 8. sırada görmek heyecan verici. Bu tür başarılar aslında, zeytinyağında dünya ligine girebilmemiz açısından önem taşıyor. Nova Vera olarak geçtiğimiz yıl Trilye çeşidimizin tüm dünyada bilinirliğini sağladık. Bu yıl da farklı yerel çeşitlerimizin en iyi şekilde tanınması için çalışıyoruz. Türk zeytinyağını dünyada hak ettiği noktaya taşımak ve sağlık bileşenleri en yüksek düzeyde zeytinyağı üretebilmek amacıyla var gücümüzle çalışmaya ve her zaman olduğu gibi niceliğe değil niteliğe odaklanmaya devam edeceğiz.” dedi.