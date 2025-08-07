Novartis, Avidity İçin harekete geçti: 5,8 milyar dolarlık değerleme ile masada

İsviçre merkezli ilaç devi Novartis, nadir hastalıklar üzerine çalışan ABD’li biyoteknoloji şirketi Avidity Biosciences’a satın alma teklifi sundu. İddia, Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberle gündeme geldi.

Yaklaşık 5,8 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Avidity'nin, son haftalarda artan ilgi karşısında danışmanlarıyla birlikte stratejik seçenekleri değerlendirmeye başladığı ifade ediliyor.

San Diego merkezli Avidity Biosciences, özellikle kas hastalıkları gibi nadir genetik bozukluklara yönelik RNA bazlı tedaviler geliştirmesiyle biliniyor.

Novartis’in bu alanda büyüme stratejisi kapsamında ilgisini Avidity’ye yönelttiği belirtiliyor. Ancak hem Novartis hem de Avidity cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Şubat ayında bir şirket daha satın alınmıştı

Bu satın alma gerçekleşirse Novartis’in 2025 yılı içinde yaptığı ikinci büyük satın alma hamlesi olabilir.

Şirket, bu yılın Şubat ayında, bir başka biyoteknoloji firması olan Anthos Therapeutics’i 3,1 milyar dolara kadar satın almak üzere anlaşma sağladığını açıklamıştı.

Anthos, inme ve kan pıhtılaşması riskini azaltmaya yönelik tedaviler geliştirirken, öncü molekülü abelacimab, atriyal fibrilasyon hastaları için umut vadeden bir aday olarak dikkat çekiyor.

Anthos satın almasının peşin ödemesi 925 milyon dolar olarak belirlenmiş, ilerleyen dönemlerde geliştirme ve ticari başarılara bağlı olarak toplam tutarın 2,15 milyar dolarlık ek ödemeyle birlikte 3,1 milyar dolara ulaşabileceği bildirilmişti.

Bu anlaşmayla kardiyovasküler tedavi alanındaki konumunu güçlendiren Novartis’in, şimdi de nadir hastalıklara yönelerek farklı bir stratejik segmenti hedef aldığı görülüyor.