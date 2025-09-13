Nuh Çimento'dan ABD adımı: Yeni şirket kurdu!

Nuh Çimento (NUHCM), yurt içi ve yurt dışı yatırım fırsatlarını değerlendirme hedefi doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni bir şirket kurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 31 Ekim 2024 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan; verimlilik ve kârlılığa katkı sağlaması, yatay ve/veya dikey büyüme fırsatları sunması öngörülen yatırım imkânlarının değerlendirilmesi amacıyla üst düzey yöneticilerin görevlendirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda ABD’de “Ark Investment Corporation” unvanlı şirketin kurulduğu bildirildi.

KAP açıklamasında şunlar kaydedildi:

