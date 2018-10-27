Nürnberg metrosunun yürüyen merdivenleri İzmirli Löher’den
Üretimini 2012’den bu yana İzmir Serbest Bölgesi’nde sürdüren Löher, Almanya’nın Nürnberg kentindeki metronun yürüyen merdivenlerini yapacak.
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