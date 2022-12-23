Obilet.com, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 9. teknoloji şirketi oldu

“Deloitte Teknoloji Fast 50 Turkey” listesine daha önce 2017, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da girmeyi başaran Obilet.com böylece listede beşinci kez yer almış oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Obilet.com CEO’su Yiğit Gürocak, "Obilet.com olarak 10. yılımızı kutlarken halen yüksek büyüme oranları sergileyerek en hızlı büyüyen teknoloji girişimleri arasında gösteriliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 5. kez girdiğimiz Deloitte Hızlı Büyüyen Teknoloji Girişimleri listesine, bu yıl ürün portföyümüze eklemiş olduğumuz otel ve araç kiralama hizmetlerimizin getireceği ivme ile birlikte önümüzdeki yıllarda da girmeyi hedefliyoruz. Daha önce Deloitte’un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki en hızlı büyüyen teknoloji girişimlerini açıkladığı listelerde de yer almıştık. Sonuncusu 2019’da yapılan bu çalışmanın tekrarlanması halinde, online otobüs biletlemesinde dünyanın en çok ziyaret alan platformu olan ve diğer seyahat ürünlerinde en hızlı büyüyen markaları arasında yer alan Obilet olarak bölgesel ve küresel ölçekte de Türk seyahat-turizm sektöründeki dijitalleşme rüzgarının etkisi sayesinde öne çıkmaya devam edeceğimizi düşünüyoruz” dedi.