Odağına ABD’yi aldı 3 yılda 3 milyar dolar ciroya ulaşacak
Astor Enerji CFO’su Olcay Doğan, 2026’da 1,1 milyar dolar ciro beklediklerini, önümüzdeki 3 yıl içinde ise 3 milyar doların üzerinde ciroya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Astor’un büyüme stratejisinde ABD pazarının kritik rol oynadığını belirten Doğan, bu ülkeden alınan siparişlerin 1,1 milyar dolar seviyesine ulaştığını açıkladı. ABD’de büyük ölçekli firmalarla çalıştıklarını söyleyen Doğan, yeni siparişlerin de yolda olduğunu dile getirdi.
Hayati ARIGAN
Şirketin büyüme hedeflerine değinen Doğan, Astor’un 2025 yılını 824 milyon dolar ciro ile kapattığını, 2026 yılı için ise 1,1 milyar dolar ciro hedeflediklerini açıkladı. Orta vadede ise hedefin daha büyük olduğunu belirten Doğan, “Önümüzdeki 2-3 yıl içinde 3 milyar doların üzerinde ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. İhracatın toplam satışlar içindeki payının artacağını vurgulayan Doğan, bu oranın 2025 sonunda yüzde 42 seviyesinde olduğunu, 2026’da yüzde 50’nin üzerine çıkmasını ve ilerleyen dönemde yüzde 75’e ulaşmasını beklediklerini ifade etti.
Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin küresel ekonomi ve enerji sektörü üzerindeki etkilerine de değinen Doğan, artan petrol fiyatları, ham madde maliyetleri ve lojistik giderlerindeki yükselişin sadece Türkiye’yi değil, tüm dünyayı etkilediğini belirtti. Doğan, savaşın etkilerinin kısa vadede sona erse bile ekonomik sonuçlarının bir süre daha hissedileceğini vurgulayarak, “Petrol fiyatlarındaki ciddi artış, global ekonomiler üzerinde baskı yaratıyor. Hammadde tedarikinde sıkıntılar başladı” dedi.
Astor’un tedarik zincirinde şu an için kritik bir problem yaşamadığını ifade eden Doğan, girdilerin büyük bölümünü Avrupa ve Çin’den sağladıklarını söyledi. Uzun vadeli anlaşmalar sayesinde fiyat riskini minimize ettiklerini belirten Doğan, özellikle çelik tarafında yıllık anlaşmalarla maliyetleri sabitlediklerini dile getirdi. Bakır ve petrol türevi ürünlerdeki fiyat artışlarının maliyetleri etkilediğini kaydeden Doğan, trafo üretiminde kullanılan bakır, alüminyum ve trafo yağında ciddi fiyat artışları yaşandığını ifade etti. Lojistik maliyetlerinde de yükseliş olduğunu belirten Doğan, Türkiye’de kısa vadede stok sorunu öngörmediklerini ancak krizin uzaması halinde risklerin artabileceğini söyledi.
Kapasite yatırımları hız kesmiyor
Artan talebe karşılık üretim kapasitesini hızla artırdıklarını belirten Doğan, geçen yıl yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yaptıklarını, bu yıl ise 150 milyon dolarlık yeni yatırım planladıklarını söyledi. Güç trafosu kapasitesinin 32.000 MVA’dan 102.000 MVA’ya çıkarılacağını aktaran Doğan, ikinci fabrika yatırımının da başladığını duyurdu. Doğan, şirketin borçluluk seviyesinin düşük olduğunu ve yatırımların büyük ölçüde öz kaynaklarla finanse edildiğini belirtti.
Enerji altyapı yatırımları fırsat yaratıyor
Savaşlar ve afetler sonrası altyapı yenileme ihtiyaçlarının sektöre talep yarattığını ifade eden Doğan, Irak, Ukrayna ve ABD’de önemli projelerde yer aldıklarını söyledi. Suriye’de de yeniden yapılanma sürecinin başlaması halinde Astor’un önemli rol oynayabileceğini belirtti. Veri merkezleri ve yapay zeka yatırımlarının da enerji altyapısına olan ihtiyacı artırdığını vurgulayan Doğan, bu trendin sektör için güçlü bir büyüme dinamiği oluşturduğunu ifade etti.