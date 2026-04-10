Odağına ABD’yi aldı 3 yılda 3 milyar dolar ciroya ulaşacak

Hayati ARIGAN

Şirke­tin büyüme hedeflerine değinen Doğan, Astor’un 2025 yılını 824 milyon dolar ciro ile kapattığını, 2026 yılı için ise 1,1 milyar dolar ciro hedeflediklerini açıkladı. Or­ta vadede ise hedefin daha büyük olduğunu belirten Doğan, “Önü­müzdeki 2-3 yıl içinde 3 milyar doların üzerinde ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. İhracatın top­lam satışlar içindeki payının arta­cağını vurgulayan Doğan, bu ora­nın 2025 sonunda yüzde 42 sevi­yesinde olduğunu, 2026’da yüzde 50’nin üzerine çıkmasını ve ilerle­yen dönemde yüzde 75’e ulaşma­sını beklediklerini ifade etti.

Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin küresel ekonomi ve enerji sektö­rü üzerindeki etkilerine de deği­nen Doğan, artan petrol fiyatları, ham madde maliyetleri ve lojistik giderlerindeki yükselişin sadece Türkiye’yi değil, tüm dünyayı et­kilediğini belirtti. Doğan, savaşın etkilerinin kısa vadede sona er­se bile ekonomik sonuçlarının bir süre daha hissedileceğini vurgu­layarak, “Petrol fiyatlarındaki cid­di artış, global ekonomiler üzerin­de baskı yaratıyor. Hammadde te­darikinde sıkıntılar başladı” dedi.

Astor’un tedarik zincirinde şu an için kritik bir problem yaşa­madığını ifade eden Doğan, gir­dilerin büyük bölümünü Avrupa ve Çin’den sağladıklarını söyledi. Uzun vadeli anlaşmalar sayesin­de fiyat riskini minimize ettikle­rini belirten Doğan, özellikle çelik tarafında yıllık anlaşmalarla ma­liyetleri sabitlediklerini dile ge­tirdi. Bakır ve petrol türevi ürün­lerdeki fiyat artışlarının maliyet­leri etkilediğini kaydeden Doğan, trafo üretiminde kullanılan bakır, alüminyum ve trafo yağında cid­di fiyat artışları yaşandığını ifa­de etti. Lojistik maliyetlerinde de yükseliş olduğunu belirten Do­ğan, Türkiye’de kısa vadede stok sorunu öngörmediklerini ancak krizin uzaması halinde risklerin artabileceğini söyledi.

Kapasite yatırımları hız kesmiyor

Artan talebe karşılık üretim ka­pasitesini hızla artırdıklarını be­lirten Doğan, geçen yıl yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yaptık­larını, bu yıl ise 150 milyon do­larlık yeni yatırım planladıkları­nı söyledi. Güç trafosu kapasite­sinin 32.000 MVA’dan 102.000 MVA’ya çıkarılacağını aktaran Doğan, ikinci fabrika yatırımı­nın da başladığını duyurdu. Do­ğan, şirketin borçluluk seviyesi­nin düşük olduğunu ve yatırımla­rın büyük ölçüde öz kaynaklarla finanse edildiğini belirtti.

Enerji altyapı yatırımları fırsat yaratıyor

Savaşlar ve afetler sonrası altyapı yenileme ihtiyaçlarının sektöre talep yarattığını ifade eden Doğan, Irak, Ukrayna ve ABD’de önemli projelerde yer aldıklarını söyledi. Suriye’de de yeniden yapılanma sürecinin başlaması halinde Astor’un önemli rol oynayabileceğini belirtti. Veri merkezleri ve yapay zeka yatırımlarının da enerji altyapısına olan ihtiyacı artırdığını vurgulayan Doğan, bu trendin sektör için güçlü bir büyüme dinamiği oluşturduğunu ifade etti.