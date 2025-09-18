Okur Grup, Ege hazır yiyecek’i satın aldı: İhracat odaklı büyümeyi hedefliyor

Özlem SARSIN

Organik tarım, organik kişisel bakım ve kozmetik alanlarında faaliyet gösteren Okur Grup, İzmir’de Mezzet markası ile paketli hazır yemek üreten Ege Hazır Yiyecek’i satın aldı. Okur Grup CEO’su Çaptuğ Kitapçıoğlu, 7 Temmuz’da şirketi devraldıklarını söyleyerek, Ege Hazır Yiyecek’i büyütmek için yola çıktıklarını söyledi.

Ege Hazır Yiyecek’in satın alınmasının arkasında büyük bir motivasyon olduğunu dile getiren Kitapçıoğlu, “Ege Hazır Yiyecek herkesin bildiği gibi küçük bir meze dükkanında, yaprak sarması ile doğan bir marka. Burayı almadan önce hikayeyi biliyorduk ancak bu kadar ciddi bir başarı hikayesi olduğunun farkında değildik. Bugün geldiğimiz noktada 20 bin metre kare kapalı alanda 500 çalışan ile Türkiye’nin en büyük meze üreticisi olması bizim burayı almamızdaki en büyük motivasyon oldu” dedi.

“Şirketin cirosunu 2 senede ikiye katlamayı hedefliyoruz”

Okur Grup’un uzun yıllardır gıda sektörü içinde olduğunu, gıda üreticisi kimliğini tekrar kazanmak istediklerini dile getiren Kitapçıoğlu, “Sektörü çok iyi tanıyoruz. Ege Hazır Yiyecek’i çok hızlı şekilde büyütmek istiyoruz. Mezzet markası ile yolumuza devam edeceğiz. Mezzet’in yanı sıra yeni markalarımız da olacak.

Bu konuda Türkiye’nin en büyük üreticisiyiz. Öncelik ihracat olmak üzere şirketimizin cirosunu 2 sene içinde ikiye katlamayı hedefliyoruz. Bu ulaşılamayacak bir hedef değil. Ayrıca Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girmeyi hedefliyoruz. Agresif bir büyüme hedefimiz var. İhracatın satış içindeki payı şu an yüzde 14 civarında. Biz bunu önce yüzde 30’a, ardından 50’ye çıkarmak istiyoruz. Hedef pazarımız Avrupa, İskandinavya, İngiltere ve Kuzey Amerika. Bu pazarlarda büyüyüp, yeni ve yenilenmiş ürünlerimizle raflarda yerimizi alacağız” dedi.

“Tıbbi aromatik bitki üretiminde büyüyeceğiz”

2022 yılında da Balıkesir İvrindi’de 4 bin dönüm tarım alanı satın aldıklarını ve bu alanda 5 yıldır Agrokur markası adı altında organik tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yaptıklarını söyleyen Kitapçıoğlu, “Organik ürün sertifikalı kekik, adaçayı, nane, melisa, defne, biberiye gibi ürünler yetiştiriyoruz. Naturland denilen Avrupa Organik Çiftçi Birliği sertifikasına sahibiz. Çok zor bir iş yapıyoruz. Organik tarım zaten Türkiye’de zor bir iş, bu iş ise daha da zor. Bu alanların ıslahı ve tarıma kazandırılması gönül işi. Civar köylerden 600’e yakın kişi çalışıyor.

Kırsal kalkınma, organik tarım, kadın istihdamı, susuz tarım ve su kaynaklarının korunmasına önem veriyoruz. Bu modeli Türkiye genelinde biraz daha büyüteceğiz. Bayburt ve Erzurum’da tıbbi aromatik bitki üretimi yapacağız. Topladığımız ürünleri kurutup harmanlayıp ihraç ediyoruz. Yüzde 100 ihracat yapıyoruz. En büyük pazarımız Almanya” bilgisini paylaştı.

“Yeni yatırım 2026’da devrede”

Yetiştirdikleri organik ürünlerin kozmetik ve ilaç yan sanayi alanlarında değerlendirilmesi için Balıkesir Dursunbey OSB’de 70 dönüm üzerinde yatırım yaptıklarını ifade eden Kitapçıoğlu, bu konuda da şunları söyledi: “Ürettiğimiz organik tıbbi aromatik bitkilerden, yüzde 99.9 saflıkta yağ elde eden teknolojiye sahip bir tesis inşa ediyoruz.

Bu yağlar, ilaç yan sanayi ve kozmetik sanayiye hitap edecek. Dünyadaki yeni teknolojiyle üretim yapacağız. Makine siparişlerimizi verdik. 2026’da faaliyet başlayacak. Kendi tarlalarımızda aldığımız organik ürünlerle çok daha katma değerli, ileri düzeyde işlenmiş ürünler elde edeceğiz.”

“Fonksiyonel gıda sektörüne gireceğiz”

Ürün yelpazesinde yenilikler olacağının altını çizen Kitapçıoğlu, “Fonksiyonel gıdaya girmek istiyoruz. Regular bir ürünün içine farkı tatlar katarak, tıbbi aromatik bitkilerle destekleyerek yemeğin daha fonksiyonel hale gelmesini sağlamak ve insan sağlığına daha yararlı gıda haline getirmek istiyoruz.

Mesela c vitaminli acılı ezme, organik melisa bitkisi eklenmiş bakla ezmesi gibi fonksiyonel yeni ürünlerimiz olacak. Melisa’nın antidepresan etkisi vardır. İşte bu fonksiyonel bir gıda oluyor. 2026 yılında 5 yeni ürün raflarda yer alacak. Yeni ürünler ve ihracat odaklı yeni kanallarla şirketimizi bambaşka bir yere taşımayı hedefliyoruz” dedi. Önümüzdeki dönemde Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vereceklerine dikkat çeken Kitapçıoğlu, “Fabrikadaki üretim hatlarında revizyonlara başladık. Biraz daha otomasyonu artırarak daha verimli hale getireceğiz.

Bir taraftan da Ar-Ge departmanımızı güçlendirip, büyütüp Ar-Ge merkezi olma yolunda ilerleyeceğiz. Hem bizim hem sektörün buna ihtiyacı var. Öte yandan ülkemizin 2050 yılı karbon nötr hedefleri doğrultusunda da yatırımlar yapmaya başladık. Bu kapsamda Güneş Enerjisi santralimizin inşasına başladık. 1 MW büyüklüğünde olacak ve enerji ihtiyacımızın yüzde 40’ını güneşten sağlayacağız” dedi.

“Okur Grup köklü bir aile şirketi”

Okur Grup hakkında da bilgi veren Kitapçıoğlu şunları söyledi: “Okur Grup 1939 yılında kurulan, 4. kuşağın işin başında olduğu, köklü geçmişe sahip bir aile şirketi. Okur ailesi, aslen Trabzon Çaykaralı bir aile. Erzurum’da aktariye ile iş yaşamına adım atarak zaman içinde dünyanın önemli markalarının Türkiye distribütörlüğünü üstlenmişler.

Okur ailesi günümüzde Vepa, Agrokur ve Momwell markalarına sahip. 2007 yılında Vepa saç ve diş fırçası markası satın alınıyor. Bilinirliği çok yüksek değerli bir marka. Organik kişisel bakım markamız Momwell’in ise 2023 yılında lansmanı yapıldı. Cosmos Organik sertifikasına sahip Momwell, formülasyonunda kimyasal, paraben, parfüm ve renklendirici barındırmayan bir ürün grubuna sahip.”