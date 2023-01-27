“Olgunlaştıkça şirket kültürünün değerini anladım”

Girişimcilik, bir tutku. Tutkunuzu gerçekleştirmek için risk almaya gönüllü olduğunuz, zorlu ve sancılı zamanlarda vazgeçmeden yürümeye devam etiğiniz bir yol. Girişimcilik tutkusu, sabır, çok çalışma ve vizyonerlik bir araya geldiğinde büyüme sürecine giriliyor. İşte bu noktada da yöneticilik becerilerinizi sergilemeniz ve büyümeyi sürdürülebilir hale getirmeniz gerekiyor.

Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2004 yılında mezun olan Rudi Dökmecioğlu, Warwick Üniversitesi’nde Endüstriyel Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi yüksek lisansını tamamladı. İş hayatına Sabancı Telekom’da adım atan Dökmecioğlu, Sabancı Telekom sonrasında Orange Mobile’de çalıştı. 2009 yılında ise Tmob’u kurdu. Mowico şirketinin kurucusu ve yatırımcısı olmasının yanı sıra birçok yenilikçi girişimde melek yatırımcı olarak da yer alıyor.

Rudi Dökmecioğlu, “2009 yılında Tmob’u kurduğumda dünyada 3G bağlantısı çok yeni başlamıştı. Gelişmeleri mühendis bakış açısıyla bir araya getirdiğimde tüm dünyanın mobile kayacağı öngörüsüyle teknoloji şirketi kurmak için yola çıktım. Yapmam gereken, çok tutkulu olduğum zorunlu bir girişimdi benim için” diyor. Ortaköy'de 1 masa, 1 sandalye ve çok kısıtlı bir bütçeyle kurulan Tmob’un 200 milyon TL’nin üzerinde cirosu ve 600 çalışanı var. 2023 hedefi ise, çalışan sayısını 700’ün üzerine çıkarmak.

28 yaşındayken kurduğu Tmob’un 13 yıl CEO’luğunu yaptıktan sonra 2022 yılının başında CEO’luk görevini Tunç Akyurt’a devreden Dökmecioğlu bugün kurucusu olduğu Mowico’nun CEO’luğunu yürütüyor. Dökmecioğlu, 2009 yılında dünyanın mobile kayacağına dair bir öngörüyle kurulna Tmob, bugün ağırlıklı olarak bir ürün şirketi olarak faaliyet gösteriyor. FinTech dünyasında mobil finansal hizmetler, açık bankacılık çözümleri gibi birçok çözümü var…

2014 yılında Vodafone Türkiye ile başlayan mobil finansal servisler dijital cüzdan iş ortaklığı bundan sonra Turkcell'le ve İstanbul Belediyesi yani Belbim ile devam etti. Yemeksepeti’ni online’a taşıyan Tmob, Türkiye'nin cirosal anlamda ilk 20 e-ticaret firmasının 13'ünün bütün mobil ticaret kanallarını tasarladı. Bugün 11 ülkeye ihracat yapıyor. 2020 yılı itibarıyla cirosunun yüzde 60’dan fazlasını Avrupa ve İngiltere pazarından kazanıyor.

"Beklediğimizden hızlı büyüdü”

Büyüme sürecini nasıl yönettiğini sorduğumuz Dökmecioğlu şunları söylüyor: “Yatırım almadan kendi sermayesi ile yol alan bir girişim olarak elbette bir çok zorlukla karşılaştık. Warwick’te master yaptım ama girişimci olarak en önemli masterlarımdan birisini 2015-2017 yılları arasında kurucu CEO olarak verdim. O dönemde şirket, beklediğimizden hızlı büyüdü. Ve bu hızlı büyümeyle birlikte iş teslimini, finansmanı yönetmek oldukça çetrefilliydi. Hızlı büyüyen bir şirkette doğru ekip arkadaşlarını bulmak, kültürü adapte etmek, bir yandan da pazarlama, finansman ve iş teslimini yönetmek oldukça zorluydu. Günde 20 saat çalıştığım bir kaç yıl oldu.”

"Çalışanlarla kurulan bağ başarıya götürüyor"

Bir girişimci olarak olgunlaştıkça şirket kültürünün ne kadar değerli olduğunu, çalışanlarla kurulan bağın başarıya götüren faktör olduğunu daha da fazla keşfettiğini vurgulayan Dökmecioğlu, “Pandemi döneminde Great Place to Work ödülünü yüzde 97 çalışan memnuniyeti ile kazanmamız bunun göstergesi oldu. İyi bir işveren kültürüne sahbiz. Sektörümüz çok yoğun çalışan, yıpratıcı ve çok hızlı değişen bir sektör. Dengeleri kurmak zor olabiliyor. Yetenekli insanlara doğru seviyede çalışabilecekleri, üretebilecekleri aynı zamanda da özel hayatları ile iş hayatlarını dengeleyebilecekleri bir sistem kurduk” diyor. Mowico’nun da kurucusu olan Rudi Dökemecioğlu, şu an şirketin CEO’luk görevini yürütüyor. Mowico, e-ticaret sitelerini hiç kod yazmadan uygulama sahibi yapan bir “no-code app” platformu.

Başarı, inovatif girişimcilikle geliyor

Tmob ve Mowico’da hayata geçirilen başarılı çalışmaların ardında inovatif girişimciliğin bulunduğunu ifade eden Rudi Dökmecioğlu, “Daha önce yapılmamış, denenmemiş ürünleri yaparak başarılı olduk. Bir girişimcinin her şeyden önce iyi analiz yeteneğine sahip olma,sı, doğru zamanda doğru hamleler yapması, hızlı değişen dinamikleri kavraması ve sabretmesi gerekiyor” diyor. Kendisini risk almayı seven bir girişimci olarak tanımlayan Dökmecioğlu, “Şu ana kadar kurduğum bütün girişimlerde ya karlılıkla devam ettim ya da exit (çıkış) yaparak parayı cebime koydum” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor:

Odaklanmak

“Başarının arkasındaki en büyük faktörlerden birisi odaklanmak ve karşına çıkan her ne engel olursa olsun onu aşacak gücü içinde bulmak. Bence işin sırrı burada. Odak, özgüven ve çalışma azmine sahip olan girişimci hikayeyi sonlandırmaz.

Keyif almak

Girişimci olmak eşittir zorluklarla mücadele etmeyi bilmek diyebilirim. Artık tecrübeli bir girişimci olduğumu düşünüyorum ve bu alanda ilk öğrendiğim şeylerden bir tanesi, sorunlarla mücadele ederken bunlardan keyif almayı bilmemiz gerektiği oldu. Eğer bir girişimciyseniz karşınıza sürekli sorunlar çıkacak. O sorunları aşabildiğiniz sürece varlığınızı sürdürebileceksiniz.

Yıkmadan ilerlemek

En önemli kriterlerden bir tanesi yıkılmamak ve kırıp dökmeden ilerleyebilmek. Söz konusu sorun,iç kaynaklarınız ya da ilişkilerinizle ilgili olabilir. Bu kriter her durum için geçerli. Kırıp dökmeden yaklaşmak ve uzun vadeli planlar yaparak çözümler üretmek önemli. Her seferinde tek bir konuya odaklanarak adım adım, çözümlere gitmelisiniz.

Stresi yönetmek Özellikle bizim bulunduğumuz coğrafyada dış faktörler çok etkili. Bu dış faktörlerin şirkete ve girişimlerinize olan etkisini çok iyi ölçüp tartmanız ve değerlendirmeniz gerekiyor. Bunlarla yaşamayı, stresi yönetmeyi bilmeniz, ekibe stresi yansıtmamayı, stresi dengeli olarak dağıtmayı, gerginliği yok etmeyi öğrenmeniz lazım. Son olarak şirketiniz adına iç ve dış faktörlerde önemli başlıkları bir girişimci olarak çok iyi yönetip bizzat ele almanız gerekiyor.”

Mowico yatırım alarak büyüyor

Tmob’da bugüne kadar hiç yatırım alınmadığını ancak Mowico’nun sürekli yatırım alarak büyüdüğünü belirten Dökmecioğlu, “Mowico, 2022 yılının başında Lüksemburg merkezli bir yatırım şirketi olan Mangrove Capital Partners'tan 1,375 milyon Euro yatırım aldı. Diğer yatırımcılar arasında Wix, Letgo, Skype, K Healt, Walk Me yer alıyor.

Bu yatırım ile birlikte Mowico'nun değerlemesi 12 milyon Euro barajını aştı ve bugüne kadar aldığı toplam yatırım ise 2 milyon Euro’ya ulaştı. Mowico, bir İngiliz şirketi olacak ve bir sonraki yatırımını İngiltere'deki şirketi üzerinden alacak” diyor. Şirketin en büyük amacı 2025’e kadar Londra Teknoloji Borsası'na kote olmak. Hedefi, 2023 sonuna kadar dünyadaki her e-ticaret sitesiyle entegre hale gelmek.