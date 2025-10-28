Onbinler işsiz kalacak! Amazon tarihinin en büyük küçülmesini başlattı

ABD merkezli teknoloji devi Amazon, pandemi sonrası dönemde hızla büyüyen kadrosunu yeniden yapılandırma sürecine girdi.

Şirket, 14 bin kurumsal pozisyonun kaldırılacağını resmen duyurdu. Bu adım, toplamda 30 bine yakın çalışanı etkileyecek geniş kapsamlı küçülme planının ilk aşaması olarak değerlendiriliyor.

CNBC ve Reuters’ın haberlerine göre, Amazon çalışanlarını bu sabah e-posta yoluyla bilgilendirmeye başladı. Sürecin birkaç hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Pandemi sonrası hızlı büyümenin faturası

Pandemi döneminde e-ticaret talebinin rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte binlerce yeni pozisyon açan Amazon, talep normalleşince fazla istihdamın yüküyle karşılaştı.

Küresel talepteki yavaşlama, kâr marjlarındaki daralma ve artan yapay zeka yatırımları, şirketi maliyet kontrolüne yöneltti.

Bu son adım, Amazon’un 2022 sonunda 27 bin çalışanını işten çıkardığı sürecin ardından gelen en büyük ikinci dalga olarak kayda geçecek.

Birçok bölüm etkilenecek

İşten çıkarmaların, insan kaynakları, operasyon, cihazlar, hizmetler ve Amazon Web Services (AWS) dahil olmak üzere birden fazla departmanı kapsayacağı bildirildi.