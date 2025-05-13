'Öncelik gezegen' dedi ticari kaygıya gözlerini kapadı
Sürdürülebilirlik hedeflerini kendine rehber edinen Avon, kozmetik sektöründe dönüşüm için harekete geçti. Hedeflerini sürdürülebilirlik raporunda tek tek açıklayan şirket, satış riskini göze alarak ürünlerindeki güvenlik bantlarını kaldırdı. Şirketin amacı beş yıl sonra emisyon oranını yüzde 42 azaltmak.
Başak Nur GÖKÇAM
Dünyada her yıl yaklaşık 120 milyar kozmetik ürün atığı ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre birçok kozmetik ürünü tam olarak kullanılmadan atılıyor, bu da atık miktarını büyük ölçüde artırıyor. Avon Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk yaşanan yeşil dönüşüm sürecini anlattı.
Kuruluş hikâyesi 1886 yılına dayanan ve bugün 6 milyonu aşkın temsilcisi bulunan Avon’un insan-insan ilişkisine dayalı bir temeli olduğunu belirten Hasan Ulutürk, “Markanın 139 yıllık geçmişi, beraberinde sürdürülebilirliği de getiriyor.
Bu geçmişe sahip olmak demek, ticari modelde güncellemeler, yaşanan dönüşümlere ayak uydurmak ile mümkün. Bugün içinde bulunduğumuz şartlar, gezegende kaynakların tükenmesi ve sektörlerin kendi içinde dönüşmesi bizi yeni bir üretim modeline dahil ediyor. Biz de Avon olarak buna yüzde 99.9’u kadın olan işimizi, ‘Feminine Power’ yani ‘Kadınsı Güç’ sloganıyla dönüştürüyoruz. Dikkat çekmek istediğimiz nokta, kadının doğuştan sahip olduğu ve gezegenin de şu an en çok ihtiyacı olan özellikleri, dünyaya yaymak” dedi.
Geri dönüştürülmüş plastik oranında hedef yüzde 50
Avon, 2023 yılı verilerinin yer aldığı bir sürdürülebilirlik raporu yayınladı. Raporun diğer birçok rapora göre en temel farkı hedeflerin ve başlıkların net oluşu idi.
Avon’un raporunda, ‘İnsan’, ‘Gezegen’ başlıklarına detaylıca yer verilmişti. Hedefler ise 2023, 2025 ve 2030 olmak üzere vadelere ayrılmış. Sürdürülebilirlik raporundaki ‘Gezegen’ başlıklı hedeflere göre de şirket 2030 yılında Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 sera gazı emisyonlarında yüzde 42 oranında bir azaltım hedefliyor. Burada diğer bir amaç da tüm plastiklerde yüzde 50 oranında geri dönüştürülmüş içerik kullanımı.
Bu noktada ticari kaygılar olmadan geri dönüşüm ve plastik azaltımına odaklandıklarını söyleyen Hasan Ulutürk, “Bazı parfüm serilerimizin şişelerini yeniden kullanımla vazo, saksı gibi örnekler şeklinde tüketicilerimize sunuyoruz. Diğer yandan da plastik kullanımımızı azaltmak için yeni yollar arıyoruz. Örneğin el kremlerinde hiç açılmadığını gösteren bantları kaldırmaya karar verdik. Bu ticari açıdan risk barındırsa da marka güvenilirliği bize bu cesareti verdi" dedi.
Toplumsal farkındalık için çalışılıyor
2023 yılında yüzde 36 olan çalışan gönüllülük faaliyetlerine katılımın, bu yıl yüzde 50’ye çıkarılması hedefleniyor. Bu noktada şirketin toplumsal farkındalık için ayrıca çaba sarf ettiğini belirten Hasan Ulutürk, “Örneğin Avon’un hayata geçirdiği meme kanseri çalışmaları, 30 yıl boyunca tek bir odak haline geldi. Buradan elde edilen ve 101 milyar doları aşan gelir, doğrudan fona bağışlandı. Burada amaç toplumsal farkındalığın oluşturulması idi ve nitekim başarılı da oldu. Amacımız hem çalışanlar tarafında hem de tüketiciler tarafında farkındalık ve gönüllülük çalışmalarını artırmak” diye konuştu.
Dünyanın dört bir yanına Ar-Ge merkezi
Kozmetik sektöründe dönüşümün temel bacağı, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından geçiyor. Bu noktada dünyayı temsilen toplamda 200 bilim insanının çalıştığı 4 Ar-Ge merkezi olduğunu belirten Hasan Ulutürk, “Bunlar Brezilya, Filipinler, Güney Afrika ve Polonya’da konumlanmış durumda. Konumlar seçilirken, dünyanın dört bir yanındaki cilt tiplerine hitap etmesi için bu şekilde seçilmiş.Bu da bizim eşitlik stratejimizi gözler önüne koyuyor” diye ekledi.
Hayvan testi yok yapana da kapılar kapalı
Leaping Bunny akreditasyonu sayesinde hayvanlar üzerinde test yapmadıklarının da kanıtlanmış olduğunun altını çizen Avon Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk, “Bu belgenin alınması için yalnızca sizin hayvanlar üzerinde test yapmamanız da yetmiyor. Bizim şu an iş birliği içinde olduğumuz hiçbir tedarikçi, o zincirdeki tüm kriterler buna uygun vaziyette” bilgisini verdi.
Yeni nesil içerik ve etiket okuyor
Kozmetik sektöründe tüketiciler nezdinde de artık sürdürülebilirlik ilkelerinin hakim olduğunu söyleyen Avon Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk, “Özellikle yeni nesilde içerik ve etiket okumada büyük bir artış var. Şu an temsilcilerimizin de yüzde 20’si yeni jenerasyondan oluşuyor. Farkındalık ve bilinç artık tüketimde rol sahibi” yorumunu yaptı.