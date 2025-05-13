'Öncelik gezegen' dedi ticari kaygıya gözlerini kapadı

Başak Nur GÖKÇAM

Dünyada her yıl yak­laşık 120 milyar koz­metik ürün atığı or­taya çıkıyor. Yapılan araş­tırmalara göre birçok kozmetik ürünü tam olarak kullanılma­dan atılıyor, bu da atık miktarı­nı büyük ölçü­de artırıyor. Avon Tür­kiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk yaşanan yeşil dönüşüm sürecini anlattı.

Kuruluş hikâyesi 1886 yılına dayanan ve bugün 6 milyonu aş­kın temsilcisi bulunan Avon’un insan-insan ilişkisine dayalı bir temeli olduğunu belirten Hasan Ulutürk, “Markanın 139 yıllık geçmişi, beraberinde sürdürü­lebilirliği de getiriyor.

Bu geç­mişe sahip olmak demek, ticari modelde güncellemeler, yaşa­nan dönüşümlere ayak uydur­mak ile mümkün. Bugün için­de bulunduğumuz şartlar, geze­gende kaynakların tükenmesi ve sektörlerin kendi içinde dö­nüşmesi bizi yeni bir üretim modeline dahil ediyor. Biz de Avon olarak buna yüzde 99.9’u kadın olan işimizi, ‘Feminine Power’ yani ‘Kadınsı Güç’ slo­ganıyla dönüştürüyoruz. Dik­kat çekmek istediğimiz nokta, kadının doğuştan sahip olduğu ve gezegenin de şu an en çok ih­tiyacı olan özellikleri, dünyaya yaymak” dedi.

Geri dönüştürülmüş plastik oranında hedef yüzde 50

Avon, 2023 yılı verilerinin yer aldığı bir sürdürülebilirlik raporu yayınladı. Raporun di­ğer birçok rapora göre en temel farkı hedeflerin ve başlıkların net oluşu idi.

Avon’un raporun­da, ‘İnsan’, ‘Gezegen’ başlık­larına detaylıca yer verilmiş­ti. Hedefler ise 2023, 2025 ve 2030 olmak üzere vadelere ay­rılmış. Sürdürülebilirlik rapo­rundaki ‘Gezegen’ başlıklı he­deflere göre de şirket 2030 yı­lında Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 sera gazı emisyon­larında yüzde 42 oranında bir azaltım hedefliyor. Burada di­ğer bir amaç da tüm plastikler­de yüzde 50 oranında geri dö­nüştürülmüş içerik kullanımı.

Bu noktada ticari kaygılar ol­madan geri dönüşüm ve plastik azaltımına odaklandıklarını söyleyen Hasan Ulutürk, “Bazı parfüm serilerimizin şişelerini yeniden kullanımla vazo, saksı gibi örnekler şeklinde tüketici­lerimize sunuyoruz. Diğer yan­dan da plastik kullanımımızı azaltmak için yeni yollar arıyo­ruz. Örneğin el kremlerinde hiç açılmadığını gösteren bantları kaldırmaya karar verdik. Bu ti­cari açıdan risk barındırsa da marka güvenilirliği bize bu ce­sareti verdi" dedi.

Toplumsal farkındalık için çalışılıyor

2023 yılında yüzde 36 olan ça­lışan gönüllülük faaliyetlerine katılımın, bu yıl yüzde 50’ye çı­karılması hedefleniyor. Bu nok­tada şirketin toplumsal farkın­dalık için ayrıca çaba sarf etti­ğini belirten Hasan Ulutürk, “Örneğin Avon’un hayata geçir­diği meme kanseri çalışmaları, 30 yıl boyunca tek bir odak ha­line geldi. Buradan elde edilen ve 101 milyar doları aşan gelir, doğrudan fona bağışlandı. Bu­rada amaç toplumsal farkında­lığın oluşturulması idi ve nite­kim başarılı da oldu. Amacımız hem çalışanlar tarafında hem de tüketiciler tarafında farkın­dalık ve gönüllülük çalışmaları­nı artırmak” diye konuştu.

Dünyanın dört bir yanına Ar-Ge merkezi

Kozmetik sektöründe dönüşümün temel bacağı, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından geçiyor. Bu noktada dünyayı temsilen toplamda 200 bilim insanının çalıştığı 4 Ar-Ge merkezi olduğunu belirten Hasan Ulutürk, “Bunlar Brezilya, Filipinler, Güney Afrika ve Polonya’da konumlanmış durumda. Konumlar seçilirken, dünyanın dört bir yanındaki cilt tiplerine hitap etmesi için bu şekilde seçilmiş.Bu da bizim eşitlik stratejimizi gözler önüne koyuyor” diye ekledi.

Hayvan testi yok yapana da kapılar kapalı

Leaping Bunny akreditasyonu sayesinde hayvanlar üzerinde test yapmadıklarının da kanıtlanmış olduğunun altını çizen Avon Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk, “Bu belgenin alınması için yalnızca sizin hayvanlar üzerinde test yapmamanız da yetmiyor. Bizim şu an iş birliği içinde olduğumuz hiçbir tedarikçi, o zincirdeki tüm kriterler buna uygun vaziyette” bilgisini verdi.

Yeni nesil içerik ve etiket okuyor

Kozmetik sektöründe tüketiciler nezdinde de artık sürdürülebilirlik ilkelerinin hakim olduğunu söyleyen Avon Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk, “Özellikle yeni nesilde içerik ve etiket okumada büyük bir artış var. Şu an temsilcilerimizin de yüzde 20’si yeni jenerasyondan oluşuyor. Farkındalık ve bilinç artık tüketimde rol sahibi” yorumunu yaptı.