Orakçıoğlu: Bu yılı, 2019’un 3 katı ciroyla kapatıyoruz

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, bu yıl global arenada büyümeye devam ettiklerini ve yüzde 100’ün üzerinde büyüme performansına imza attıklarını belirterek, "Özellikle dünya modasının kalbi İtalya'da dünyanın en lüks markaları ile birlikte zirvenin ortağıyız. Yeni dönemde ise özellikle Orta Amerika ve Rusya'da da büyümeye hazırlanıyoruz" dedi. Orakçıoğlu, bu seneyi 2019 yılının 2 ila 3 katı büyüklüğünde bir ciro ile kapattıklarını açıkladı.

Süleyman Orakçıoğlu, Orka Holding olarak Damat Tween ve D'S damat markalarıyla global büyümelerinin 2022 yılında da sürdüğünü belirtti. Orakçıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Damat Tween ve D'S damat markalarıyla global büyümelerinin 2022 yılında da sürdüğünü vurgulayarak, "Özellikle dünya modasının kalbi İtalya'da dünyanın en lüks markaları ile birlikte zirvenin ortağıyız. Globaldeki başarımız katlanarak sürdü ve yüzde 100'ün üzerinde büyüme performanslarına imza attık. Dünyanın en güçlü erkek giyim mağazalarının olduğu İtalya ve İspanya gibi ülkelerde böylesine bir performans sergilemek çok önemli. Yeni dönemde ise özellikle Orta Amerika ve Rusya'da da büyümeye hazırlanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Beverly Hills Polo Club ile ihracata başlayacak

Bu yıl ayrıca Kaliforniya merkezli dünyaca ünlü lüks giyim markası Beverly Hills Polo Club'ı bünyelerine kattıklarını ifade eden Orakçıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok kısa bir sürede ülkemiz genelinde 12 mağazaya ulaştık. Bu sayıyı gelecek yıl haziran ayına kadar 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Mevcut mağazalarımız İstanbul, Antalya, Ankara, Gaziantep ve Bursa’da yer alıyor. Beverly Hills Polo Club ile ihracata başlayacak olmamız, Türk moda endüstrisinin üretim ve tasarımda sürdürülebilirlik ile ARGE odaklı büyümesine ve ülke ekonomisine katma değer sağlanmasına katkı sunacak. Sonuç olarak, bu seneyi 2019 yılının 2 ila 3 katı büyüklüğünde bir ciro ile kapatıyoruz.

Dünya erkek giyim modasının zirvesinde söz sahibi olmaya başlayan Damat, Tween ve D'S damat markalarımız ile aynı zamanda 'Made in Türkiye' markasını güçlendirici bir vizyona sahibiz. Markalarımızla ülkemizin birer bayrak taşıyıcısıyız, bu nedenle dünya çapında yer aldığımız ülke sayısını ve buna paralel online’daki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. 2023 yılında, yurt dışında 23 yeni mağaza açarak toplam sayımızı 223'e çıkarmayı planlıyoruz."

E-ticaretin payı yüzde 40’a geldi

Dijitalde de öncü olmak istediklerini söyleyen Orakçıoğlu, “Müşteri deneyimini kolaylaştırmak ve kişiselleştirmek adına uzun süredir omnichannel yoluyla uçtan uca hizmet sunuyoruz. Müşterilerimiz online’da yaptığı alışverişi mağazalardan teslim alabiliyor ya da değişim isteğini sosyal medya üzerinden iletebiliyor. Buna benzer pek çok uygulama sayesinde, toplam cironun yüzde 3’ü seviyesinde olan e-ticaretimiz pandemi döneminde yüzde 40'lar seviyesine geldi” diye konuştu.

Orakçıoğlu, mağazaların açılmasıyla birlikte şu anda yüzde 20'ler seviyesinde olduklarını belirterek, "Bu da dünya ortalamalarına çok yakın bir seviye. Bu işi en iyi uygulayan İngiltere ile aşağı yukarı aynı sonuçları alıyoruz. Ancak dünyanın moda merkezi İtalya dahi bizden çok daha düşük bir e-ticaret performansı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Geri dönüşümlü malzemeden koleksiyon

Global moda markalarından biri olarak odak noktalarının, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm olduğunu hatırlatan Süleyman Orakçıoğlu, şunları kaydetti: "Bu iki konuda özellikle bu yıl güzel mesafeler katetmeyi başardık. Örnek verecek olursak, sürdürülebilirlik konusunda Giresun'da yer alan üretim tesislerimizin güneş enerjisiyle çalışması için bir proje başlatarak daha az su ve enerji kullanımına odaklandık. Aynı şekilde sürdürülebilir moda felsefemiz ile global mağazalarımıza koleksiyon tanıtımlarını artık tamamen dijital showroomlarda sunmaya başladık. Koleksiyonlarımızın 2025 yılında yüzde 90'ını geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.