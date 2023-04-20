Orinda Denizcilik, "Orinda" isimli LPG gemisini bünyesine kattı

Lokal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldırım’ın 2005 yılında kurduğu, petrol ürünleri alanında faaliyet gösteren Türkiye’de faaliyet gösteren enerji şirketlerinden Lokal Enerji’nin iştiraki Orinda Denizcilik A.Ş., Orinda isimli LPG gemisini bünyesine kattı. Anlaşma 15 Mart’ta Londra’da imzalandı.

Lokal Enerji, yılın ilk büyük satın almasını gerçekleştirdi. Şirketin yeni grup iştiraki Orinda Denizcilik A.Ş., 8720 MT (metric ton) taşıma kapasitesine sahip 124,9 metre uzunluğundaki LPG gemisi Orinda’yı şirket filosuna kazandırdı. Lokal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldırım yönetimindeki Lokal Enerji iştiraki Orinda Denizcilik, Londra’dan anlaşma ile döndü.

124,9 metre uzunluğunda

Orinda Denizcilik yetkilileri, 8720 MT (metric ton) taşıma kapasitesine sahip 124,9 metre uzunluğundaki LPG gemisi için Orinda Shipping Company Pte. Ltd. ile anlaştı. 15 Mart’ta Londra’da imzalanan anlaşma sonrası Singapur siciline kayıtlı olan gemi Türk gemi siciline kayıt edildi. Türk bayrağı çekilen ve Türk denizcilere emanet edilen Orinda faaliyetlerine başlamak için demir aldı. Lokal Enerji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldırım, şirketin gelecek vizyonu çerçevesinde büyüme hamlelerinin devam edeceğini açıkladı.

2005 yılında enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olma hedefiyle temelleri atılan Lokal Enerji, 18 yılda Türkiye’nin yanı sıra yakın coğrafyanın önde gelen enerji şirketleri arasına girdi. Lokal Enerji, daha önce LPG sektöründeki varlığını bir diğer iştiraki, yıllık 600 bin ton ticaret hacmi ve 500 bin ton taşıma kapasitesi ile Türkiye LPG pazarının ilk dört firması arasında yer alan Dolugaz A.Ş. ile sürdürmektedir.