Orka Holding 2022'de ilke imza attı! Stiller avatarlarla eş zamanlı değişiyor

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Orka Holding olarak Damat Tween ve D'S damat markalarıyla global büyümelerinin 2022 yılında da sürdüğünü belirtti.

Orakçıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılı performanslarını salgın öncesiyle, yani 2019 yılı ile kıyasladıklarını aktararak, "Arada geçen sürede, dünya çapında Kovid-19 pandemisi nedeniyle hiç beklenmedik zor bir süreç yaşandı. Her şeye rağmen öngörülemeyen bu kötü dönemi iyi bir şekilde yönetmeyi başardık. Önümüzdeki dönemler için simülasyonlar yaparak sonrasında hayata geçireceğimiz birçok projeyi uygulamaya aldık. Bunların en önemlisi dijital dönüşümdeki hızımızdı." değerlendirmesinde bulundu.

Global moda markalarından biri olarak odak noktalarının, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm olduğunu hatırlatan Orakçıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu iki konuda özellikle bu yıl güzel mesafeler katetmeyi başardık. Örnek verecek olursak, sürdürülebilirlik konusunda Giresun'da yer alan üretim tesislerimizin güneş enerjisiyle çalışması için bir proje başlatarak daha az su ve enerji kullanımına odaklandık. Aynı şekilde sürdürülebilir moda felsefemiz ile global mağazalarımıza koleksiyon tanıtımlarını artık tamamen dijital showroomlarda sunmaya başladık. Koleksiyonlarımızın 2025 yılında yüzde 90'ını geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi hedefliyoruz.

Dijitalde de iddiamız, bu alanda da öncü olmak. Bu bağlamda şu anda hizmet verdiğimiz tüm kanallarda dijital entegrasyonu sağladığımızı belirtebilirim. Müşteri deneyimini kolaylaştırmak ve kişiselleştirmek adına uzun süredir omnichannel yoluyla uçtan uca hizmet sunuyoruz. Müşterilerimiz online’da yaptığı alışverişi mağazalardan teslim alabiliyor ya da değişim isteğini sosyal medya üzerinden iletebiliyor. Buna benzer pek çok uygulama sayesinde, toplam cironun yüzde 3’ü seviyesinde olan e-ticaretimiz pandemi döneminde yüzde 40'lar seviyesine geldi."

Orakçıoğlu, mağazaların açılmasıyla birlikte şu anda yüzde 20'ler seviyesinde olduklarını belirterek, "Bu da dünya ortalamalarına çok yakın bir seviye. Bu işi en iyi uygulayan İngiltere ile aşağı yukarı aynı sonuçları alıyoruz. Ancak dünyanın moda merkezi İtalya dahi bizden çok daha düşük bir e-ticaret performansı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"İlk meta mağazayı açan moda markasıyız"

Orakçıoğlu, "Bu yıl dijital alanda yarattığımız farklardan biri de Damat Tween markamızla geçtiğimiz kasım ayında GoArt'ın meta evreninde ilk meta mağazayı açan moda markası olmamızdı. Gerçek dünyada dijital platformlarda alışveriş yapmak gibi iki boyutlu deneyimleri, dijital evrende 3 boyutlu sanal bir mağazaya gitme olanağıyla gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Damat Tween'in, meta mağazasıyla müşterilerine yeni koleksiyonunu sanal dünyada deneyimleme imkanı sunduğunu belirten Orakçıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sayede kullanıcılar, fiziksel dünyadaki gardırop stillerini avatarlarına da aktararak eş zamanlı bir stil oluşturma ayrıcalığını yakalıyor. Damat Tween, aynı zamanda mevcut ve potansiyel müşterilerine sunduğu teşvik kampanyaları ile de meta dünyada kendi ekosistemini oluşturarak yeni bir deneyim alanı yaratıyor. Dijitalleşmedeki son halkamız ise multiverse yani sanal dünyada boyutlar arası geçiş. Herkesin 'metaverse'yi konuştuğu bir dönemde bu yıl ayrıca evrenler arasına girişe öncülük ettik. 'Metaverse' dünyasına adım atarak dijital modaya da öncülük eden Tween, bu kez Koray Birand öncülüğünde farklı evrenlerin kapısını aralayan 'multiverse' dünyasına giriş yaptı.

Sanal dünya ile fiziksel dünyanın buluştuğu farklı evrenlere geçiş kapılarını aralayan Tween'in Multiverse yolculuğu, geçen pazartesi akşamı Mandarin Oriental Bosphorus'ta düzenlenen özel bir lansmanla kutladık. İş, sanat ve spor dünyasından pek çok ünlü ve başarılı sima, Koray Birand imzası taşıyan koleksiyon tanıtım filmimiz ile Tween’in multiverse dünyasına adım attığı evrenler arası yolculuğuna tanıklık etti. Mapping ve ışık gösterileri ile konuklara eşsiz bir deneyim yaşattığımızı düşünüyorum."

"İtalya'da zirvenin ortağıyız"

Orakçıoğlu, Damat Tween ve D'S damat markalarıyla global büyümelerinin 2022 yılında da sürdüğünü vurgulayarak, "Özellikle dünya modasının kalbi İtalya'da dünyanın en lüks markaları ile birlikte zirvenin ortağıyız. Globaldeki başarımız katlanarak sürdü ve yüzde 100'ün üzerinde büyüme performanslarına imza attık. Dünyanın en güçlü erkek giyim mağazalarının olduğu İtalya ve İspanya gibi ülkelerde böylesine bir performans sergilemek çok önemli. Yeni dönemde ise özellikle Orta Amerika ve Rusya'da da büyümeye hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl ayrıca Kaliforniya merkezli dünyaca ünlü lüks giyim markası Beverly Hills Polo Club'ı bünyelerine kattıklarını ifade eden Orakçıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok kısa bir sürede ülkemiz genelinde 12 mağazaya ulaştık. Bu sayıyı gelecek yıl haziran ayına kadar 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Mevcut mağazalarımız İstanbul, Antalya, Ankara, Gaziantep ve Bursa’da yer alıyor. Beverly Hills Polo Club ile ihracata başlayacak olmamız, Türk moda endüstrisinin üretim ve tasarımda sürdürülebilirlik ile AR-GE odaklı büyümesine ve ülke ekonomisine katma değer sağlanmasına katkı sunacak. Sonuç olarak, bu seneyi 2019 yılının 2 ila 3 katı büyüklüğünde bir ciro ile kapatıyoruz.

Dünya erkek giyim modasının zirvesinde söz sahibi olmaya başlayan Damat, Tween ve D'S damat markalarımız ile aynı zamanda 'Made in Türkiye' markasını güçlendirici bir vizyona sahibiz. Markalarımızla ülkemizin birer bayrak taşıyıcısıyız, bu nedenle dünya çapında yer aldığımız ülke sayısını ve buna paralel online’daki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. 2023 yılında, yurt dışında 23 yeni mağaza açarak toplam sayımızı 223'e çıkarmayı planlıyoruz."

Orakçıoğlu, dünya trendlerini yakından takip ettiklerini ve geleceğe yönelik öngörüleri sayesinde sektörlerinde yaşanan hemen hemen her değişime öncülük ettiklerini belirterek, "Bunun bir örneğini de AB'nin stratejik önceliklerinde ikiz dönüşüm olarak yer alan dijital ve yeşil dönüşüm konusunda attığımız adımların hızı oldu. AB'nin bu iki önceliği konusunda yıllar önce yapmaya başladığımız yatırımlar sayesinde de yeni dünya düzenine hızla adapte olmuş durumdayız. 2050 yılına kadar dünyanın ilk karbon nötr kıtası olmayı hedefleyen Avrupa'da, Yeşil Mutabakat'ın getireceği Sınırda Karbon düzenlemesi gibi pek çok uygulamaya karşı hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Bunun da bize 2023 yılında yeni avantajlar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.