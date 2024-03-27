Otokar'dan (OTKAR) temettü kararı: Hisse başına 5 lira 40 kuruş
Koç Holding şirketlerinden Otokar, yatırımcılarına hisse başına 5,4 TL temettü ödeyeceğini duyurdu.
Haber Merkezi
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Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi (OTKAR), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği açıklamada temettü kararı hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, şirketin 2023 yılında 1.9 milyar lira net dönem karı elde ettiği belirtilerek ortaklara ödenecek toplam kar payı tutarının 720 milyon lira olduğu kaydedildi.
Otokar'ın hisse başına 5 lira 40 kuruş temettü ödemesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Temettünün dağıtılacağı tarih henüz açıklanmadı.