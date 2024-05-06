OYAK Çimento iş güvenliğini tiyatro ile anlatıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Çimento, başlattığı "Davranış Odaklı Saha Turları (DOST)" projesi kapsamında düzenlenen tiyatrolarla, İSG konusunda çalışanlarının farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Tiyatro etkinliği, İSG kültürünü çalışanların günlük davranışlarına etkili bir şekilde yansıtmayı amaçlıyor. İnteraktif bir platform sunan tiyatro ve drama atölyesi, çalışanların iş güvenliği prensiplerini sanatın gücüyle deneyimlemesine olanak sağlıyor.

OYAK Çimento'ya ait 7 fabrika ve 1 tesiste tamamlanan DOST Tiyatro turnesi, katılımcıların iş güvenliği konusunu eğlenceli ve etkileşimli bir ortamda öğrenmelerini sağlıyor.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen oyunlar ve drama atölyeleri, güvenlik kültürünün oluşturulmasında çalışanların rolünü vurgulayarak, iş yerinde güvenli davranışların önemine dikkat çekiyor.

Çalışanlar, etkinlik kapsamında güvenlik zinciri, bilinç koridoru ve İSG buketi başlıklı çeşitli temalarla güvenlik kültürünü keşfediyor.