OYAK Maden Metalürji finansal sonuçlarını açıkladı

02 Şubat 2018

OYAK Maden Metalürji Grubu, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Grubun 2017 yılı kapasite kullanım oranı, yüzde 72 olan dünya ortalamasının üzerinde yüzde 97 olarak gerçekleşti.

2017 yılında 1,2 milyon ton ihracat

2017 yılı sonuçlarına göre grubun satışları 8,96 milyon ton seviyesinde gerçekleşti ve satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artış ile 5,1 milyar ABD Doları, FAVÖK’ü ise yüzde 67 artışla 1,5 milyar ABD Doları oldu. İhracatını da bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 artıran Grup, Güney Amerika’dan Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada toplam 45 ülkeye 1,2 milyon ton ihracat gerçekleştirdi.

"Yerli üretimin önünü açacak adımlar atıyoruz"

Grubun finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Ülkemizin sürekli artan yassı çelik ihtiyacını karşılamanın yanında Türkiye sanayisinin dışa bağımlılığını azaltacak, yerli üretimin önünü açacak adımlar atıyoruz. Bu adımların karşılığını da hem ülke sanayimizin gelişiminde hem de kurumumuzun finansal sonuçlarında görüyoruz. Bilanço büyüklüğümüz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 7,5 milyar ABD Doları oldu. 2017’de piyasa değerini en çok artıran şirketlerden biri olduk. Finansal başarı bir yana, çelik sektörünün okulu olarak ülkemiz sanayisine katma değer yaratmaktan dolayı gururluyuz.” dedi.

"Yüksek katma değerli çelik üretimine ağırlık vereceğiz"

Türkiye’de üretilmeyen yüksek katma değerli çeliklerin üretimine yönelik ısıl işlem tesisini kurma çalışmalarını hızlandırdıklarının müjdesini de veren Erdem, “Türk çelik sanayi için bir ilk olan ve iki yıl içinde hayata geçmesi planlanan bu yatırımla OYAK Maden Metalürji Grubu, yüksek mukavemetli ve aşınmaya karşı dirençli çelikleri ürün gamına dahil edecek. Yapılacak tesis Grubumuzun amiral gemisi Erdemir’de bulunan, Türkiye’nin ilk ve tek levha haddehanesinin tamamlayıcısı konumunda olacak” dedi.

Grup’ta bayrak değişimi

OYAK Maden Metalürji Grubu’nda Ocak 2017’den bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Ömer M. Baktır, görevini OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’e devretti.