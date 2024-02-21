Özsüt’ten Orta Asya ve Orta Doğu’ya şube atılımı

Mehmet Hanefi GÜLEL

Bu atılımla iki yıl içinde İran ve Türkmenistan’da 20 yeni şubeye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Özsüt Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Urlulu, 2024 yılı boyunca 2 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı.

Yurt dışında 2 yılda 20 şube hedefliyor

2023’ü bir önceki yılın üstünde geçirdikleri için iyi bir yıl olarak gördüklerini aktaran Urlulu, “Yeni dönemde İran ve Türkmenistan'la ilgili yurt dışına yönelik atılım girişimimiz var. İran'da bir şube için sözleşme yapmaya çok yakınız. Söz konusu ülkelerde ilk hedefimiz iki yılda 20 şubeye ulaşmak” dedi.

Türkiye genelinde 46 ilde 150’den fazla şubeleri bulunduğunu belirten Urlulu, “Bu yıl, yurt içinde hedefimiz, 2023’te olduğu gibi 15 yeni şube açmak. Çoğunluğu İstanbul’da olmak üzere diğer illerde de açacağız. BONTON Özsüt’te ise yeni yapılanmayla birlikte bir dizi değişiklikler yapacağız. Burada daha çok kahve ağırlıklı bir oluşum hedefliyoruz. Öte yandan, İzmir’de 2021’de Alsancak’ta açtığımız Özsüt Select’le aynı konseptte İstanbul'da iki yeni şube daha açacağız. Bu şubelerimiz A plus tüketiciye hitap ediyor.

2024’te şirket olarak hedeflediğimiz yatırım miktarı ise 2 milyon dolar civarında. 2024’te yaklaşık 1.3 milyar lira ciro beklentimiz var” diye konuştu. İhracata ağırlık vereceklerini kaydeden Urlulu, Azerbaycan'da 8 şubelerinin bulunduğunu, Mekke’de mart ayında bir şube açacaklarını, İran’da da bir şube için anlaşma yapmaya çok yakın olduklarını söyledi.

Yeni konseptler ile büyümesini sürdürecek

Franchising sistemine 1996 yılında geçerek hızla büyüdüklerini kaydeden İbrahim Urlulu, hayata geçirdikleri yeni ve farklı konseptlerle sektörde öne çıktıklarını belirtti. 2021’de İzmir’in Alsancak semtinde açtıkları açık mutfak tasarımlı mağazaları olan Özsüt Select ile Fransız pastacılık kültürü tarzıyla misafirlerine yeni bir deneyim sunduklarını söyleyen Urlulu, “2022 yılında ise yatırımcı adaylarına büyük fırsatlar yaratan kiosk konsep ti BONTON Özsüt ile hizmet vermeye başladık.

Günlük yaşantının temposu içinde, Özsüt lezzetlerine hızlı ve pratik bir şekilde ulaşabilmeyi sağlayan BONTON, İstanbul’da Mecidiyeköy, Şişli, Yenikapı, Ayazağa metro istasyonlarında ve İzmir Tire, Bursa Osmangazi ve Nilüfer’de yer alıyor” dedi.