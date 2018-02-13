Pakistan'a "Hayat" verecek

13 Şubat 2018

Kerim ÜLKER

Uzun zamandır Çin, Hindistan gibi büyüyen Asya ülkelerini yakından araştıran Hayat Kimya, Pakistan’da karar kıldı.

Zorlu, Koç, Anadolu, Karadeniz gibi Türk şirketlerinin son dönemde yatırımda radarına aldığı ülkeye son giren Hayat Kimya; kağıt, bebek bezi gibi alanlarda üretim yapmaya hazırlanıyor. Papia, Molfix, Bingo, Focus gibi markaları bünyesinde bulunduran Hayat Kimya’nın Pakistan’da yapacağı yatırım ise 150 milyon dolar olacak.

Türk firma, bununla ilgili Lahore kentinde Hayat Kimya Pakistan pvt. Ltd adıyla şirket kurdu. Pakistan basınına konuşan şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Avni Kiğılı, Pakistan'ın gelişmekte olan bir pazar olduğunu ve Türkiye ile yakın ilişkilerde olduğunu dile getirdi.

3 kıtada tesisi var

Kiğılı, "Pakistan'a büyük güvene sahibiz ve kaliteli ürünleri elde etme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz” dedi. Hayat Kimya’nın Rusya ve Bosna Hersek’te kağıt fabrikası, Cezayir’de deterjan, hijyenik ped ve çocuk bezi, Mısır’da çocuk bezi, İran’da kağıt ve çocuk bezi fabrikası var.

En son 3 yıl önce 150 milyon dolarlık yatırımla Nijerya’da çocuk bezi fabrikası kurmuştu.