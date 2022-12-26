Pancar ekicileri kooperatif müdürleri bir arada: Çiftçilere her konuda yardımcı olacağız

Konya Şeker açıklamasına göre, Anadolu Birlik Holding'e bağlı iştiraklerden Panplast, Beta Ziraat, Panagro ve Çumra Şeker fabrikalarını kapsayan 2 günlük geziye 31 pancar ekicileri kooperatifinin müdürü katıldı. PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan ve beraberindeki heyet, ilk olarak Cihanbeyli'deki Panplast Damla Sulama Tesisleri'ni ziyaret etti. Programa Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bülbül de katıldı.

Pancar ekicileri kooperatif müdürleri, her yıl yapılan yeni yatırımlarla uzmanlaşan ve son teknolojisi ile sektörün lider kuruluşu haline gelen tesisleri gezdi.

Açıklamada, ziyaretteki konuşmasına yer verilen Panplast Genel Müdürü Yahya Kemal Hotamışlıoğlu, "2012'den sonra plastik ürünler konusunda uzmanlaştık ve PVC boru, sondaj, kolon boruları ve koruge boru üretimi ile PP çuval, file çuval ve balya ipi üretimine başladık. 2014 itibarıyla da plastik europalet ve gıda ambalajları üretimlerinin gerçekleştiği enjeksiyon tesisi, tarımsal ambalaj ve gıda ambalajı üretimi için film & baskı üretim tesisi, plastik atıkların çevreye zarar vermeden tekrar kullanılabilir hale getirebilmesi için de geri dönüşüm tesisi faaliyetlerine başlanarak plastik kampüsü oluşumunu tamamladık." ifadelerini kullandı.

Hotamışlıoğlu, sahadan gelen taleplere göre de çiftçilere her konuda yardımcı olacaklarını kaydetti.

Beta Ziraat AŞ'nin tohum üretim ve işleme bölümü ziyaret edildi

Heyet daha sonra Altınekin'e hareket ederek Türkiye'nin ilk tohumculuk şirketi Beta Ziraat AŞ'nin tohum üretim ve işleme bölümünü ziyaret etti.

Beta Ziraat AŞ toplantı salonunda, Tohum Direktörü Ahmet Özer ve İç Anadolu Bölgesi Satış Sorumlusu Hasan Küçükdemir'den bilgi alan pancar ekicileri kooperatifleri müdürleri, soru-cevap eşliğinde merak ettiklerini öğrenerek tohum ve satış yöntemleriyle ilgili isteklerini aktardı.

Ziyarette, özellikle yerli ve verimli ürün alabilme noktasında tohum kalitelerinin arttığına işaret edilerek, Beta AŞ'nin tohum çeşitliliğine vurgu yapıldı.

Heyet daha sonra et ve süt ürünlerinin bir arada üretildiği Panagro Et ve Süt Gıda Kompleksi Entegre Tesisleri'ne geçti. Burada Panagro Genel Müdür Vekili ve Et Üretim Sorumlusu Murat Sakallı ve Süt Üretim Sorumlusu Murat Büyükergün tarafından karşılanan pancar ekicileri kooperatifi müdürleri, ilgililerden bilgi aldı.

Murat Sakallı, hijyene verilen öneme dikkati çekerek, tesislerde otomasyonla üretim yapıldığını belirtti. Et ve süt üretimindeki doğal ve katkısız üretime vurgu yapan Sakallı, üretilen ürünlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini aktardı.

Her yıl çok sıkı bir denetimden geçen tesislerin, tüm standartları fazlasıyla sağladığını kaydeden Sakallı, üretimin tamamen helal belgeli olduğunu vurguladı.

Sakallı, "En ince ayrıntısına kadar ürünlerin kalitesinden taviz verilmemektedir. Ayrıca, hiçbir ürüne dana veya koyun eti ve ürünün özelliğine uygun baharat dışında katkı maddesi katılmamaktadır. Tüm et ve süt ürünleri sağlık ve güvenle, helal belgesi ile tüketilecek kalitededir. Salam, sosis ve jambon üretiminde de karmin maddesini Torku markalı ürünlerimizde asla kullanmıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Gezinin son durağı Çumra Şeker Kampüsü oldu

Pancar ekicileri kooperatiflerinin müdürlerinin son gün durağı ise 2 milyon 600 bin metrekare alanda kurulmuş olan ve sıfır atık ile çalışan Çumra Şeker Kampüsü oldu.

Çumra Şeker İş Birimi Direktörü Kadir Öcal ile Çumra Şeker İdari İşler Direktörü Mehmet Çiftçi tarafından karşılanan heyet, 23 üretim tesisinden, yem fabrikası, fidan üretim merkezi, doku kültürü laboratuvarı, son teknoloji ile yapılmış ultra klimalı sera, tohum ıslah sahaları, şekerli mamuller, sert, yumuşak şeker üretim tesisi, çikolata üretim tesisi ve paketleme birimlerini gezdi.

Ürünlerin güven ve sağlıkla tüketilmesi için tüm ham madde temininde, fabrika girişinden üretim bandının her kademesine, paketlenmeye kadar titizlikle çalışıldığı aktarılırken, kooperatif müdürleri, Konya Şeker'in ülke tarımına olduğu kadar, gıda sektörüne de öncülük ettiğini bu gezi ile gördüklerini aktardı.

PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan da şunları kaydetti:

"2 gün gibi kısa sürede birçok yenilik ve bilgi, buraya gelen müdürlerimize aktarıldı. Hepsi sahada birebir çiftçilerin temsilcisi olduğu kadar, aynı zamanda birer tüketici konumundadır. Bu tesislerde emeği geçenlere ve PANKOBİRLİK Genel Başkanımız Ramazan Erkoyuncu'ya teşekkür ederiz. Ayrıca, bizi çok iyi ağırlayan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bülbül'e, Konya İl Müdürü Ali Ceylan'a, gezdiğimiz tüm tesislerin müdür ve yetkililerine, Konya Şeker çalışanlarına ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyorum."