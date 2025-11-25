Pansa Gıda, donuk katmer için yeni yatırımı gündeme aldı

2015 yılında kurulan PANSA Gıda, kuruluşundan bu yana taze yufka üretimini ana faaliyet alanı olarak konumlandırıyor. Şirketin Türkiye genelinde 10 binden fazla satış noktasına ulaşan güçlü dağıtım ağının temelini oluşturduğunu söyleyen PANSA Gıda Genel Müdürü Umut Güzel, taze yufka grubunun firma için stratejik önemi olduğunu belirterek, “PANSA’nın omurgası taze yufka üretimidir. Üretim kapasitemiz, kalite standartlarımız ve yıllara dayalı tecrübemiz bu kategorideki liderliğimizin temelini oluşturuyor. Başarımızın arkasında doğru hammadde seçimi, kapsamlı AR-GE faaliyetleri ve geleneksel tarifleri modern üretim teknikleriyle buluşturma yeteneğimiz var. Özel pişirim tekniklerimizle son kullanma tarihi yüksek ve esnek ürünler sunarak pazarda fark yaratıyoruz” dedi.

15 dakikada hazırlanan donuk katmere ilgi büyük

Firmanın ikinci büyük ürün hattı olan donuk katmer ise tamamen farklı bir ihtiyaç grubuna hitap ediyor. Pannie markasıyla geliştirilen ürünlerin beğeni topladığını kaydeden Güzel, “Buzluktan çıkarılıp yalnızca 15 dakikada fırında hazırlanabilen bu ürünümüz, el açması lezzetini aratmayacak kalitede” diye konuştu. Ürünün pratikliği ile ABD’den Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir coğrafyadan potansiyel müşterilerin ilgisini gördüğünü aktaran Güzel, gelenekselin modern yorumu olan bu ürünleriyle sofralara katmerli bir lezzet sunmayı hedeflediklerini kaydetti. Güzel, fuarda alınan yüksek hacimli talepler sonrasında, şirketin donuk ürün hattında kapasite artırımını planlarına aldıklarını vurguladı. PANSA Gıda, yüksek teknolojiye sahip üretim hatlarıyla 2 bin 500 metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Firma, taze yufka üretiminde tam otomasyona geçebilmek için yapay zekâ destekli sistemler üzerine AR-GE çalışmalarını sürdürüyor. ISO 9001, ISO 22000, ISO 45001, Helal ve son olarak FSSC sertifikalarını alan şirket, global gıda güvenliği standartlarını karşılayan üreticiler arasında yer alıyor. Güzel, “10 tescilli markamız ve zincir marketlere yaptığımız private label üretimlerle her gün on binlerce haneye ulaşıyoruz. Donuk ürün portföyümüzde katmerin yanı sıra donuk ekmek ve simit gibi ürünler de bulunuyor. Geleneksel yufkamızdaki titizliği donuk ürün grubunda da sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Donuk katmer ilgi gördü, yeni yatırım geliyor

Worldfood İstanbul 2025 fuarında PANSA’nın taze yufka ve donuk katmer ürünleriyle yer aldığını söyleyen Umut Güzel şunları kaydetti: “İnovatif ve pratik çözüm üreten donuk katmer ürünlerimiz Ortadoğu’dan Orta Asya’ya, Avrupa’dan Amerikaya kadar farklı kültürlerden büyük bir beğeni ve ilgi topladı. Fuar sonrası teklif süreçleri, fuar kadar yoğun geçti. Gördüğümüz ilgi ve topladığımız talep, yeni kapasite yatırımlarına yönelmemizde belirleyici oldu. 13 ülkeye uzanan ihracat ağımızı yeni yatırımlarımız ile farklı ihraç pazarlarını da ekleyerek genişletmeyi hedefliyoruz. Fuar süreci bu beklentimizi test etmemiz adına önemli bir gösterge oldu.”