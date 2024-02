Papara’nın Koleksiyon Kart ailesine "The Flash Card" eklendi

Takip Et

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Papara, kullanıcılarına taraftar kartlardan kişiselleştirilebilir kartlara ya da dünyanın ilk sesli kartı olan "Voice Card"dan, hayal kahramanlarını içeren "Koleksiyon Kart"lara kadar bir portföy sunuyor.

Bu kapsamda, Batman Card, Joker Card ve Harley Quinn Card’dan sonra The Flash Card, Koleksiyon Kart ailesinin dördüncü üyesi oldu.

​​​​Kart, ismini, süper hızlı ve çok güçlü hayal kahramanı The Flash'tan ilham aldı.

Kırmızı rengiyle dikkati çeken The Flash Card, Papara Card’larla aynı özellikleri taşıyor. Cashback markalarında harcadıkça anında kazandıran The Flash Card, kış sezonu boyunca her ay 920 lira anında nakit kazandırıyor. Tüm dünyada ve internet harcamalarında kullanılabilen kartın tek seferlik bir kart ücreti dışında, kart aidatı, aylık kart kullanım ücreti gibi ücretleri de bulunmuyor.

Papara, yurt dışında da Cashback programıyla harcadıkça anında kazandıran ve 18 gram paslanmaz çelikten üretilen Metal Card gibi ürünlerle, Türkiye’de ön ödemeli kartların yaygınlaşmasında rol üstleniyor.